El dramático momento que atraviesa Marcela Tauro por la salud de su hijo

Marcela Tauro se mostró muy preocupada y reveló la situación que atraviesa con su hijo. La periodista de Intrusos (América TV) aseguró que el joven está hace un mes enfermo. "Estoy muy preocupada por mi hijo. Empezó con una bacteria y ahora tiene una bronquitis. Pero si no mejora lo vamos a tener que internar", dijo en El club del Moro (FM la 100).

"Me preocupa, no es que no le di importancia, me preocupó estos días. Se portó mal con el antibiótico y ahora estamos en esto", expresó dando a entender que el cuadro empeoró.

Marcela Tauro junto a su hijo Juan Cruz.

Pero esta no es la primera vez que Tauro habla sobre su hijo. A fines de octubre, la periodista se refirió al fanatismo del joven hacia Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe).

"Yo le tengo respeto, pero voy a hablar seriamente con mi hijo porque me pidió un video si lo veía y digo... ¡No, chicos, por favor!", expresó. "Me voy de acá a tener una conversación corriendo... Estoy preocupadísima", agregó.

Por su parte, Virginia Gallardo opinó sobre la popularidad de Holder: "El tema es que si está mostrando algo que la gente critica, ¿por qué la gente elige eso en redes sociales?", ante lo que Tauro explicó: "Mi hijo dice que se ríe mucho con los TikToks de él".