El fuerte ida y vuelta de Martín Salwe y Emily Lucius, su ex pareja, en cámara

Martín Salwe y Emily Lucius se conocieron en El Hotel de los Famosos, donde forjaron una relación amorosa que, luego, terminó en separación de una manera un poco extraña: ella lo dejó a él por teléfono.



Ahora, protagonizaron un tenso momento al aire cuando fueron cruzados en Intrusos. “¿Por qué terminó todo tan mal, Martín?”, le preguntó Flor de la V. “Eh, ya vengo”, dijo él en tono de broma. “Terminó, mal no. Tampoco tan bien. Fue por WhatsApp”, respondió el nuevo panelista del programa.



En ese momento, Flor le dio pie al móvil en el que estaban esperando las hermanas Lucius. “Hola, Emily. Acá estamos con Martín Salwe. ¿Te acordás de Martín?”, preguntó de manera incisiva la conductora. “Ah, es para mí la pregunta. Un beso grande para Martín y todos los que están en el panel”, contestó la influencer.



“Gracias, Emily, porque se puso muy nervioso Martín cuando te vio”, acotó Marcela Tauro. “¿Por qué? No, justo se corta el retorno. Va a parecer que no quiero contestar”, comentó Emily. En ese momento, Gonzalo Vázquez, el cronista del móvil, siguió con las preguntas.



“¿Qué pasó que cortaron la relación con Martín Salwe?”, quiso saber el movilero. “A veces funcionan y a veces no funcionan las relaciones, como cualquier tipo de relación. Lo importante es que siempre va a haber un cariño y un amor mutuo”, contestó ella.



“De mi parte le deseo lo mejor. Después lo que se dice y lo que no se dice, yo prefiero guardarme para mí la intimidad”, explicó Emily. “¿Es cierto que lo dejaste por mensaje de texto?”, le preguntaron. “No, no lo dejé por mensaje. Igualmente, ahí está en donde uno quier hacer público lo que es intimidad y no”, argumentó ella.





“No me parece mal que lo haya contado porque respeto todo tipo de reacción y es súper respetable. Yo no soy así, pero está todo bien. De mi parte está todo bien con él y con todos. Es difícil que yo me lleve mal con alguien. Siempre me manejo con respeto y siempre con amor”, comentó Lucius.



Por último, a Emily le llamó la atención que se refirieran a Salwe como su ex pareja. “¿Pareja? Nos estábamos conociendo. Re contra soy de las segundas oportunidades porque el destino no lo sabe nadie. Hay un cariño mutuo. Pasamos por cosas muy fuertes. No veo porque todo tiene que terminar mal. De mi parte, no”, cerró.