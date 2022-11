Gastón Trezeguet reveló la verdad sobre los celulares dentro de Gran Hermano

Gran Hermano arrasa con todo a su paso, como un tsunami que se lleva puesto todos los pronósticos y que supera con creces las expectativas. Nadie avizoró semejante éxito y repercusión con un programa vintage en su concepción. Dentro de las particularidades de esta edición, Gastón Trezeguet salió a aclarar un mito.

Resulta que en un episodio se escuchó a uno de los concursantes expresar que no encontraba su celular. Inmediatamente se encendieron las alarmas y las redes sociales despotricaron contra la posibilidad de una mentira mayúscula y que la producción faltara a la verdad del aislamiento.

Uno de los puntos que más discusiones generó en el debate público, como aquellas imágenes en las que se denotaba que algunos electrodomésticos, como el microondas, entregaba la hora real, lo que también supondría un rompimiento de las reglas.

Frente a esas versiones, Gastón, que no solo se destaca por su rol de ex participante sino por los años de trabajar como productor del show, habló con todo en La Once Diez y abordó esa situación algo oscura sobre la tenencia de teléfonos personales en la casa.

“En las redes hay una gran distorsión. No puedo entender que hay gente que piensa que adentro de la casa hay un celular”, comenzó en su explicación, con una apertura a remarcar la mala interpretación del público y con la intención de quebrar con las suposiciones.

Hasta que compartió la verdadera razón de esa frase de un concursante y exclamó: “Adentro de la casa a los micrófonos, cuando hay que cambiar la batería, algunos participantes le dicen ‘alcanzame el celular’, como yo a algunos palitos de chocolate les llegue a decir ‘pasame los puchos’”.

Y añadió más sustento a su postura, por eso Trezeguet no dudó en especificar: “ Si ves un recorte y ves que alguien dice ‘pasame el celular’ arman un revuelo fuera de contexto que no tiene nada que ver. Se arma un mundo en las redes”.

Y como si fuese poco, el analista del reality compartió su visión de este éxito: “La gente que hace 10 años hablaba mal de Gran Hermano y ahora está completamente atrapada. Hay programas que suben su rating o duplican su rating por Gran Hermano. A todos les sirve hablar de Gran Hermano”.