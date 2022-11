El ex Gran Hermano Bam Bam Morais contó que va a ser papá: "Estoy muy ansioso"

Luego de un tiempo lejos de las pantallas, Esteban "Bam Bam" Morais reapareció en el estudio de LAM para analizar el fenómeno Gran Hermano y revelar, hacia el final del programa, que a sus 42 años va a ser papá por primera vez con su novia, Melina.

Esteban, que se consagró campeón en la edición 2007 a fuerza de su carisma y buena onda, reconoció en el programa de América que hace un tiempo que “sentó cabeza”, luego de años de mucha exposición, mucha noche y varios romances que en su momento hicieron ruido.

Bam Bam, que en 2013 aseguró que había tenido encuentros íntimos con Susana Giménez y estalló un escándalo, contó que quedó muy conmocionado con la noticia del embarazo muy deseado con su pareja, una ex bailarina del staff de Antonio Ríos con quien empezó a convivir a tres meses de conocerse.

“La verdad que es fuerte, estoy emocionando, lo venía buscando... Imagínate, tengo 42 años. Hasta de hecho, en un momento dije: ‘Ya está...’”, reconoció el ex GH que también se hizo famoso en la televisión chilena, donde participó en Patinando por un sueño.

“Nos conocimos en un boliche. Ella estaba bailando, tenemos un amigo en común, me la presentó y bueno, pegamos buena onda, empezamos a charlar, a salir, una cosa llevó a la otra... Y hoy vamos a ser padres”, dijo, mientras la cámara enfocaba a su pareja, embarazada de tres meses,

El invitado admitió que sus padres ya no esperaban tener nietos de su parte y que el anuncio fue una total sorpresa: “No me tenían fe. Mi papá, cuando le conté, no me creía. ´¿De quién? No, dale, ¿en serio?...´, me decía. Estamos todos muy contentos, muy emocionados”.

Morais contó que fue todo un proceso encarar el proyecto de tener hijos, ya que primero su compañera tuvo que ocuparse de un tema de salud. “Ella tenía un quiste, se operó y después, a los dos meses… quedó”, señaló.

Además, reveló que en transcurso de los próximos días se enterarán el sexo del bebé y que ya tienen nombres elegidos: “Si es varón, Valentino. Si es mujer, Martina. La semana que viene, entre martes o miércoles, tenemos la ecografía en la que nos van a decir de qué sexo es. La verdad es que estamos ansiosos, lo veníamos buscando”.

Y cerró: "Yo tengo el presentimiento de que es un varón, pero todavía no lo sabemos. Nos gustaría tener primero el nene y después a la nena".