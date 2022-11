Pablo Tamagnini sorprendió al contar cuántos hijos tiene a sus 40 años

Pablo Tamagnini se hizo famoso a los 20 años, cuando quedó en segundo lugar en Operación Triunfo, y luego se consagró al frente del grupo de cuarteto La K´onga, con el que conquistó a su público con sus melodías bailables y su aspecto de niño eterno.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que este rubio oriundo de la provincia de Córdoba que vive de gira con su banda y es súper popular en su provincia es, también, un padre prolífico. Pablo no perdió el tiempo y hoy, a sus 39 años, ya es papá de seis hijos.

El músico contó este dato sorprendente en PH Podemos Hablar, antes de reconocer que en su vida tuvo “amores prohibidos”, por fuera de su pareja oficial, a quien le reconoció que se “bancó muchas situaciones”, y en una visita en la que relató una tremenda pelea que tuvo con su hermano y que terminó con 81 puntos de sutura.

“¿Cuántos hijos tiene Pablo, usted?”, quiso saber Andy Kusnetzoff, a lo que el cordobés le respondió: “Seis” “¿Pero cuántos años tenés?”, siguió Andy, atónito. “Voy a cumplir 40…?. “Arranqué de chiquito. Mara, que tiene 20 años, nació cuando yo recién había cumplido 19, yo cumplo el 24 de junio?, contó.

Y agregó: “Cipriano, el más chiquito, hoy tiene un año y todavía no aprendió a caminar”. “¿Casi todos de la misma gestión?”, indagó Andy y el invitado bromeó, sin dar más detalles al respecto: “Con la misma, pero con distintas mujeres”.

Como sea, Mara, la mayor, este año decidió seguir los pasos de su papá y dedicarse a la música. En Córdoba muchos la llaman “la hija de Pablito”, mientras otros piensan que son hermanos, como la joven reveló en una nota con Noticiero Doce.

"Hace poquitos meses me tiré a cantar por curiosidad y resulta que me metí en el estudio y no salí más", contó la primogénita del ex participante de Gran Hermano Famosos, que hace casi dos décadas que está en pareja con Macarena Martínez, una martillera pública, peluquera y doula, que en su cuenta de Instagram se presenta como mamá de cuatro hijos.

“Macky se bancó muchas situaciones, me banca desde hace 18 años. He sido muy desprolijo, flojo de papeles. Pero ya estoy mejor. Me estoy portando bien”, admitió el hombre en el programa de Telefe en el que aseguró que su compañera “es una diosa” que, a diferencia de él, “siempre se portó bien”.

El músico aclaró que la pandemia los ayudó a afianzar su relación y a que él se aboque a su faceta familiar: “Hoy estamos perfecto. Estuvimos mucho tiempo conviviendo. Yo siempre acostumbrado a andar de gira y de repente que me encerraran en casa creo que nos hizo muy bien”.

“Pudimos hacer mucha catarsis, hablar mucho y ponernos de acuerdo en un montón de cosas así que hoy estamos mucho más maduros”, aclaró el rubio, que en sus redes sociales, en el medio de un sinfín de publicaciones desde el escenario, cada tanto cuela alguna que otra postal con sus hijos, sobre quienes eligió no ahondar en detalles.