La tremenda pelea de Pablo Tamagnini con su hermano que terminó con 81 puntos de sutura

El cantante Pablo Tamagnini estuvo de visita en PH Podemos Hablar, en donde abrió su corazón y fue más sincero que nunca, sobre todo al hablar de lo que él considera como una etapa muy oscura en su vida.



Tanto el cantante como el resto de los invitados se sinceraron y contaron distintas anécdotas e historias de su vida, muchas de ellas con sonrisas, por tratarse de momentos felices, y otras con dolor.



Uno de esos casos de episodios de tristezas fue el de Pablo Tamagnini, quien dio detalles de una tremenda pelea que protagonizó con uno de sus seres más cercanos, nada menos que su hermano.



“Mi hermano estaba en una situación fea de su vida, en un momento feo, y tuvimos una riña por un auto que yo tenía y él rompió. Yo se lo reclamé y en una pelea de dos chabones grandotes y tontos, peleamos a morir como dos perros”, contó Pablo.



“Ahí, él me pegó con un vaso en la cara y me dieron 81 puntos de sutura. Esos fueron momentos muy difíciles, pero ya lo superamos. Ahora estamos de 10”, agregó Tamagnini sobre el vínculo actual con su hermano.



“Nos llevamos bien ahora, cada vez me llevo mejor con mi hermano. Costó, estuvimos un tiempo largo sin hablarnos hasta que encontramos un punto”, reveló el cantante, sorprendiendo al resto de los invitados.





“Me pegó con una patineta y después con un vaso. Me tiraba cosas y cuando me pega en el ojo me corta el lagrimal y en el pómulo me deja un vidrio. Después de eso, nos seguimos peleando como media hora más”, contó.



“Fue una energía muy oscura. Estaban mi viejo y mi vieja, y no pudieron hacer nada. Fue un horror para todos. Yo me fui manejando hasta un hospital de urgencias y me salvaron la cara. Yo tenía el ojo caído. Pudimos solucionarlo. Tengo una familia hermosa y nos apoyamos un montón”, cerró Pablo.