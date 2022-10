El desgarrador recuerdo del hijo de Gilda sobre el accidente donde murió su madre

Este sábado Fabricio Cagnin, más conocido como Chio, el hijo de Gilda, fue uno de los invitados en PH, Podemos Hablar (Telefe). Durante su participación, el músico recordó a su mamá y reveló los instantes previos al accidente que se cobró la vida de ella y también de su hermana y su abuela.

El 7 de septiembre de 1996, Gilda junto con su banda y su familia viajaban en colectivo hacia Entre Ríos, donde tenía previsto brindar un show, pero en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, fueron embestidos por un camión.

El siniestro vial provocó la muerte de la artista y de seis personas más, entre las que se encontraban su mamá y su hija. "Todavía tengo ese recuerdo vivo", expresó el cantante.

"Esa fecha me marcó y es como que ese nene quedó atrapado ahí y salió otro que tuvo que adaptarse a otra realidad, porque fue un golpe muy grande", agregó.

"Fue cerrar los ojos, dormir, y despertarte en otro lugar que no reconocés porque es inexplicable: son otros olores, otros sonidos, y te marca para siempre. El mensaje final es mi presente, donde pude avanzar",expresó el músico.

"Yo negué a Gilda por muchos años porque me traía dolor y presenciar la experiencia que tuve ahí. Me costaba y no me podía escapar. Yo me escapé del dolor. Pensé que negando algo iba a llegar a un lugar, pero no llegué a ningún lado porque eso te arrastra para siempre", concluyó.