Laura Ubfal acusó a Martín Salwe de tener doble moral por Gran Hermano: "Sos un..."

Laura Ubfal, integrante del Debate de Gran Hermano y una de las especialistas del reality, tuvo un cruce elevado de tono con Martín Salwe, quien estaba integrando el panel de Intrusos. Es que él comparó lo sucedido entre Alfa y Coti con lo de Thiago y Agustín, ya que consideró que ambas son situaciones de acoso.

Hace unos días en la casa de Gran Hermano, Alfa le hizo una broma de mal gusto a Coti y recibió una sanción debido a que se consideró que la estaba acosando. Sin embargo, hace unas semanas Thiago abrazó por la espalda y acarició a Agustín mientras él supuestamente estaba dormido y no fue considerado de igual manera. Esto despertó el debate.

Es que mientras Laura Ubfal estaba siendo entrevistada, le consultaron los motivos por los que ambas situaciones no fueron tomadas de igual manera. "Ya lo expliqué, Pablo. Cuando pasó esto que ustedes lo comentaron tanto, después no hubo ningún voto de uno contra el otro (Por Thiago y Agustín) ni una palabra. Para la casa, no hubo víctima", comentó.

Quien se mostró disconforme con la respuesta fue Martín Salwe: "Igual, Laura, lo que decís está mal porque no se define la actitud por cómo lo define una persona. No es así, es por el hecho en sí". A lo que la periodista respondió: "Estará mal para vos".

"Que Agustín no lo vea como un acoso, porque encima estaba dormido, no quiere decir que no haya sido acoso", reafirmó Salwe sobre su postura. A lo que Laura Ubfal le explicó: "¿Vos qué sabés si estaba dormido? No estaba dormido. La producción vio el antes, el durante y el después". En ese momento, se metió Flor de la V: "Telefe decidió no mostrar lo que supuestamente decís que no es conflicto pero sí hubo conflicto. Fue tema en la casa lo que pasó entre Agustín y Thiago. De hecho, Thiago le dijo en la mesa 'a vos te gusta que te apoyen'".

Por su parte, el ex participante del Hotel de los Famosos no se conformaba con la explicación y por eso siguió: "No creo que la gente haga justicia con este caso. Para mí sigue primando más el odio hacia Juan que lo que hizo Alfa. Y una cosa más... ¿Qué pasó con el Conejo cuando empezó a hacer un chiste antisemita y cortaron la transmisión? ¿Por qué al Conejo se lo cuida?".

Pese a la negativa de Salwe por entender cómo se maneja el asunto, la periodista continuó explicando: "No fue así, disculpame. Se vio cuando le dijeron 'no lo digas'. No hubo sanción porque no llegó a hacer el chiste. Para la casa esto no fue tema, no entienden. En el debate muestran lo que es tema en la casa".

"No, Laura. En el debate se debate lo que quieren pasar en el debate. Tenemos estos temas para debatir 'A', 'C' y 'H' y los del medio no van al debate. Como muestran la mitad, debaten la mitad", opinó disgustado Martín. Por último, bastante cansada con el asunto, Ubfal disparó un fuerte comentario: "Vos tenés tu opinión y yo la respeto. Me hubiese gustado que en el programa donde vos estabas (El Hotel de los Famosos) e hiciste las cosas que hiciste, hubiera habido una sanción ejemplificadora como la que hubo en Gran Hermano".