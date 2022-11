Las inesperadas fotos de Daniela Herrero como protagonista de la obra Sex

De esa adolescente talentosa, única, que irrumpió en los escenarios con toda la magia de su voz y su energía a este presente disímil, en el que disfruta de la maternidad y su trabajo con otras obligaciones. Así vive Daniela Herrero, esa prodigio de la música que sorprendió con su inclusión en Sex.

La obra teatral de José María Muscari se destaca hace años por la enorme cantidad de artistas y famosos que se suben a las tablas a jugar con la imaginación, con el poder de la insinuación. En ese grupo variopinto de personalidades se sumó la cantante.

A los 37 años, Daniela aceptó el desafío, recibió el llamado del director, escuchó la propuesta y optó por lanzarse a la aventura de jugar en ese entorno tan singular, con las únicas reglas de divertirse, de entretener al público con ese entramado tan imaginativo.

En cuanto a todo lo que le vibró en su interior para acoplarse a la obra, Herrero especificó en diálogo con Intrusos, que la abordó en plena calle por la zona de Palermo. “Estrenar aca en Sex fue increíble para mi. Hicimos un ensayo con José ayer y otro antes de arrancar y fue espectacular”, contó.

Todo esto generó una sorpresa por el perfil ultra bajo, ese al que se sumergió tras muchos años de extrema visibilidad. Por eso el cronista le consultó: “¿La exposición o la fama repentina puede influir en una persona?”. Un tópico interesante para analizar.

Así, Daniela aportó su experiencia y confesó: “Pasa algo, se destapa una olla y después se te vienen encima mucha cosas, mucha responsabilidad. Fue alucinante estar en un espacio de exposición, pero también realmente es una responsabilidad muy grande estar acá y cumplir este rol. Yo me lo tomo muy enserio. Me costó muchísimo, lo padecí"

En cuanto a sí sufrió todas esas consecuencias, la artista reconoció: “Si la padecí, pero quiero quitarle ese peso”. Aunque luego agregó otra reflexión: "Es una elección, también. No me gusta la exposición, me gusta hacer mi trabajo de otro modo. Y en su momento fue mucho, es abrumador y lo padecí”.

A la hora de especificar el proceso que llevó a cabo todos estos años, desde sus primeros pasos en los escenarios, la talentosa músico expresó: “Era muy chica, tenia 14 años, es un montón. Con el tiempo lo veo positivo porque me hizo crecer un montón".