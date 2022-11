Barby Franco y Fernando Burlando están viviendo uno de los momentos más felices de su relación. En tan solo un par de semanas llegará al mundo su deseada -y buscada- primera hija. Si bien todo es felicidad en estos momentos para la dupla, recientemente sus alegres días se vieron algo opacados por un pequeño problema de salud que sufrió la modelo y por el cual debió recibir medicación.

En Instagram, uno de sus seguidores le consultó: "¿Cómo te estás preparando para la llegada de tu bebé? ¿Estás asustada?". Ante esto, Franco respondió: "Cero susto, pero estos días estuve con presión alta (14.9). Por suerte ya estoy bien y medicada".

El problema de salud de Barby Franco a semanas de ser mamá

La pareja espera el nacimiento de la pequeña para fines de diciembre y es por eso que ya realizaron el baby shower. "No fue tan tradicional, porque no me imaginaba todas chicas haciendo juegos", contó ella a Nosotros a la mañana.

Y sobre el papá de la beba, Barby señaló: "Él tiene un babero tremendo. Me cuida a full y lo más loco que siento es que, él no le habla a la panza, ni le canta ni ninguna de esas cosas, pero cuando llega a casa, que entra con el teléfono a full, laburando, la nena empieza a patear, para mí ya reconoce su energía".

Barby Franco y Fernando Burlando

Él, por su parte, ya es papá de dos mujeres: Delfina, de 28 años, y María, de 30. Y acerca de cómo tomaron sus otras hijas la noticia, hace poco, Burlando reveló: "Fue una noticia pesada, fuerte, porque a esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida".