El llamativo pedido de Jorge Lanata a los argentinos a días de que comience el Mundial

Este domingo no fue la excepción y Jorge Lanata acaparó toda la atención con su icónico editorial en Periodismo para todos. En esta ocasión, el reconocido periodista habló sobre su relación con el fútbol frente a las cámaras de eltrece y le hizo un pedido a los argentinos antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

El editorial de Jorge Lanata en eltrece

"No es un secreto para nadie que a mi no me gusta el fútbol. Todo empezó con mi abuela, doña Carmen, que era analfabeta. Desde esa época, no soporto que, quien sea, se aproveche de los más indefensos", comenzó diciendo al aire.

"Cuando yo veo un partido de futbol, veo 22 millonarios que corren y a su alrededor miles de personas que pierden todos los días pero creen que ganan cuando los millonarios ganan. Y me parece uno de los ejemplos más sínicos del sistema. No me vengan con eso de la pasión, porque sé lo que es la pasión y no creo que nadie me pueda decir que no soy un tipo apasionado", continuó.

Acto seguido, hizo un pedido puntual para los argentinos. "En una semana empieza el Mundial y para muchos es importante. Pero les pido una cosa, les pido que se tomen 5 minutos para recordar que la mitad del país es pobre", expresó Lanata.

Y agregó: "Que la mitad de los pibes no terminan el secundario, que los jubilados ganan 50 lucas, que la Justica es lenta y que algo tenemos que hacer con todo eso".