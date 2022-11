¡Fuerte! Viviana Canosa contó qué siente por Luis Majul

Viviana Canosa anunció en los últimos días que ocupará el lugar de Luis Majul en la señal de La Nación+, revelaron en el programa Socios del Espectáculo, que conduce la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



De esta manera, se produce el regreso de la polémica conductora a la televisión, luego de lo que fue su escandalosa salida de A24, tras haber denunciad censura por parte de las autoridades del canal cuando quiso poner al aire un informe desfavorable sobre Sergio Massa.



“Contado por Marina Calabró en el programa de Lanata, porque dice que, con la llegada de Canosa, que ya firmó contrato, hay puterío con los demás conductores”, empezó contando Rodrigo Lussich.





“Canosa tenía pensado anuncia la vuelta a la tele, a La Nación+ como bien decía Marina, en sus redes sociales, como algo que mantiene siempre muy en secreto. Polino supo de esta información, el sábado lo contó en ‘Polino Auténtico’, en Radio Mitre. Ahí dio la primicia. Me parece que spoileó”, agregó Mariana Brey.



“Tengo un dato: el que saldría de la grilla de la noche… Creo que él ya lo sabe. Me lo contó el otro día una persona que también trabaja ahí. El que saldría de la grilla es Luis Majul. O sea, Majul se quedaría con la mañana, y el fin de semana, que hace La Cornisa. Pero a la noche lo sacarían a Majul”, informó Pallares.



Este bombazo se da en un contexto de enfrentamiento entre Canosa y Majul, ya que la conductora había sido muy crítica en su momento con su colega por la forma de hacer periodismo.





“No me banco que los tipos que te dicen ‘Cristina es una delincuente, es una chorra, estamos en La Cornisa’… Ahora cuando vienen… ‘Ah, no, Fernando Iglesias, usted es un delincuente, pida perdón’. No, pará, Majul, ponete de acuerdo”, había dicho Canosa, burlándose de Majul.



“No es nada personal con Majul, pero, ¿de qué lado están? He visto un periodismo que da vergüenza ajena. Lo tengo que decir. Yo no voy a defender a Fernando Iglesias. Lo maltrataron. Esperen a la justicia”, agregó la conductora en su crítica a su colega, recordando el escándalo del diputado por sus comentarios sobre Florencia Peña.