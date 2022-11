El nuevo tatuaje de Juana Viale en la cadera que causó furor

Juana Viale navega por el tope de las tendencias en los últimos días, a partir de todo el revuelo que se generó por su participación en la entrevista a Coldplay que emitió eltrece, en la que acompañó al Bebé Contempomi, el verdadero especialista en música.

Lejos de todos los análisis del motivo que impulsó a eltrece a permitir la inclusión de la nieta de Mirtha Legrand en semejante evento, por la trascendencia de los artistas británicos que movilizaron todo el país con sus diez shows, la actriz protagonizó otro hecho noticioso.

Resulta que a través de sus redes sociales, Juanita mostró unas fotos de una producción en la que activó una reacción en las plataformas, se trata de unas imágenes de ella tumbada en la cama, con una pose algo sensual y con unos platos de comida vegetariana.

En primera instancia, los usuarios se detuvieron en el detalle de la cabellera sobre la comida, una situación que le valió críticas de toda índole, al considerar que se desperdiciaba o que se jugaba con los alimentos. Por eso abundaron los comentarios negativos.

Pero la otra arista se posó en la cadera, la zona del vientre de Juanita, dado que con este posteo permitió confirmar que terminó un tatuaje muy grande que proviene de la espalda, un diseño que inició hace mucho tiempo y que se vincula con flores , en una especie de enredadera.

Así, Viale corroboró que volvió a prestarse al trabajo de un tatuador para culminar esa obra de arte que ilumina su piel y que va en consonancia con una forma de ver la vida, relacionada con el veganismo, con la protección a los animales y una férrea pelea ambientalista.

A pesar de eso, varios internautas la criticaron y se vieron mensajes como: “Te banco juana, como actriz y como ambientalista, pero el pelo en la comida me parece que no es un buen mensaje. Quizás no podemos entenderlo y tiene un significado coherente, pero desde este lado no se puede apreciar”.