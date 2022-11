Zaira Nara aclaró qué pasa entre Wanda y Mauro Icardi: “Por ahora…”

Increíblemente, Wanda Nara y Mauro Icardi transitan por un periodo impresionante, que nadie sospechaba, dado que compartieron una serie de indicios y pruebas de una negociación romántica para terminar con la separación y apostar de nuevo al amor.

A pesar que la influencer se encargó de gritar a los cuatro vientos en los medios y en sus redes sociales que ya está soltera, que inició el proceso legal para el divorico en Europa, algo cambió. ¿Qué pasó? En los últimos días se mostró al lado del delantero, pero pegadita.

Sí, la blonda asistió a un estadio en Turquía con Mauro, se sentaron uno al lado del otro, se permitieron fotografiar y así estallaron los rumores de una reconciliación. Como si fuese poco, en ese mismo momento, Icardi posteó un video de una limusina toda ambientada en una noche romántica.

Esas mismas imágenes aparecieron en el perfil de Wanda, lo que se traduce en una coincidencia, en una corroboración de que pasaron una noche solos, que el futbolista intentó armar una velada para acercarse a la madre de sus dos hijas.

Toda esta trama mantiene en vilo a miles y miles de fanáticos. En pos de encontrar alguna certeza, en Intrusos encontraron a Zaira Nara y la abordaron directamente para conocer su opinión y si dispone de información de este paso en pos de una vuelta de la pareja.

El cronista apretó el acelerador y consultó: “Se está hablando de una supuesta reconciliación de Wanda con Mauro”. Así llegó una declaración de la modelo que fogonea esta posibilidad, esta teoría al aseverar: “Mientras sean felices, es lo uno que quiero, la felicidad de todos, ojalá”.

El periodista volvió sobre el tema: “¿Vos preguntaste?”. Zaira procuró no expresarse en demasía y manifestó: “No, hay cosas que ya no pregunto, además hay mucha diferencia horaria entonces nos mandamos mensajitos pero me responde al otro día”.

Y sobre el cierre, frente a la pregunta de si la rubia le contaría en caso de arreglarse con su ex, la morocha aseveró : “Sí, obvio, creo que por ahora no. Cuando Wanda me llama son horas al teléfono, pero son temas que estamos tratando de no tocar”.