Así es el nuevo departamento de soltera de Wanda Nara en Turquía

Wanda Nara y Mauro Icardi dan mucho de qué hablar. Desde que la rubia anunció su separación, durante sus días en Buenos Aires, y se mostró muy cerca de L-Gante, se desató una verdadera polémica que el futbolista no tomó de muy buena manera.

Mientras ella aseguraba que estaba comenzando los trámites de divorcio, él lo negaba. A tal punto fue la confusión que generaron con sus comentarios contradictorios que el futbolista aseguró que viajó de incógnito al país para pasar un fin de semana apasionado con ella y filtró algunos chats personales que la dejaban en evidencia.

Ahora, Wanda Nara ya se encuentra de regreso en Turquía, país al que se mudaron por el nuevo contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray de Estambul. Aunque su regreso se dio hace ya varias semanas, estuvo de viaje por Europa con sus hijos y ahora oficialmente se instaló por unos días en la mencionada capital.

Desde allí aseguró que no está viviendo con su supuesto exmarido, y que los niños están con él, pero admitió que se encuentra en un departamento ubicado en el mismo edificio, por lo que solo los separan algunos pisos. Es por ese motivo que la rubia decidió mostrar algunos detalles de su nuevo hogar.

Por medio de un video en sus redes sociales, Wanda Nara dejó entrever su amplio y luminoso living mientras compartía un video con ella presente escuchando la canción Te quiero decir de 55 Problem, la cual fue considerada una indirecta para Mauro Icardi en medio de rumores de una posible reconciliación.

"Lo que te quiero decir es que yo me muero si no estás aquí. Que no hay nadie como tu aquí. Que yo te quiero solamente a ti”, se oye mientras se pueden observar unos sillones blancos y decoración minimalista, muchos detalles en tonos claros y una alfombra gris topo. Además hay un amplio espejo al que ella apunta con la cámara mientras de filma y de fondo un gran balcón con una hermosa vista.

En Socios del espectáculo (El Trece) dieron algunos detalles más sobre la propiedad que alquila Wanda en la capital turca. "Es un edificio a todo lujo que tiene shopping, servicio de lavandería, se puede pedir comida a cualquier hora. Es uno de los edificios más altos de Estambul, está bien ubicado”, expresó Paula Varela.

La panelista además confió que se encuentra en el rascacielos del edificio, que el alquiler dentro de aquella construcción ronda los 25 mil dólares al mes y que es "tan alto que los balcones aterrazados son cerrados”. Otro dato no menor es que algunos de los departamentos cuentan con su propio campo de mini golf, por lo que sería un verdadero lujo.