Qué es lo que viene a romper la generación de Lali Espósito: "A nosotros nos enseñaron que..."

Lali Espósito habló de El Fin del Amor, la serie de Prime Video que la tiene como protagonista y productora. Allí, se pone en la piel de Tamara, una antropóloga que decide abandonar los preceptos culturales con los que fue criada.



“Tamara y yo tenemos un background muy distinto. Ella es judía ortodoxa. Sin embargo, hay algo que compartimos. Ella tiene mi edad cuando escribe El Fin del Amor. Es una filósofa contemporánea, pensadora inteligente y jugada que, a partir del primer capítulo, comienza a romper esquemas”, adelantó Lali en diálogo con Catalina Dlugi.



“Deja a una pareja monógama y comienza a preguntarse: ‘¿Qué onda?’. Creo que en esta edad que las dos transitamos podés hacerte el que no ves y seguir adelante. Pero es una edad que te pega muy fuerte en relación a las estructuras de la vida”, agregó la cantante y actriz.





“A nosotros nos enseñaron, como generación, que a los 30 años tenías que estar casado y tener hijos. Así les pasó a nuestros padres. Y la verdad es que somos la generación que viene a romper con eso”, explicó Lali Espósito.



“Tenemos estas conversaciones con nuestros padres. A mi edad mi vieja tenía tres pibes, era otra la vida. Y los millennials vinimos a preguntarnos si esto es así o hay otras formas de vivir la vida. ¿La felicidad supuestamente es eso? ¿Y por qué no me estaría haciendo feliz? ¡Raro! Todas esas preguntas que se hace Tamara, muy naturalmente, yo también me las hago”, contó.



En ese momento, la conductora le preguntó si debido a la temática y a la postura de su personaje, en algún momento dudó. “Desde que leí, dije: ‘Esto es para mí y para todos nosotros, los de 30. Esto es para mis amigas también’. Lo que me da mucho orgullo de ver esta serie terminada es que siento que les va a gustar a mis amigos, también, y que se van a sentir interpelados”, anticipó Lali.





“Por eso, a este proyecto lo considero necesario. Que El fin del Amor esté disponible en una plataforma tan enorme como Prime Video, para todos los países y con un lanzamiento tan fuerte en la Argentina, es muy importante. Es muy necesario hablar sobre lo que habla esta serie”, aseguró Lali.



“Se requiere de mucha valentía para patear el tablero o abandonar la que se supone que es la zona de confort de uno, porque sentís que es eso no te está haciendo feliz”, expresó Lali Espósito.