El repudiable comentario de Roberto Piazza contra Lali Espósito: "Qué pedazo de..."

Lali Espósito es una de las estrellas de la música más importantes del país. Se ha transformado en una referente a nivel mundial que emprende giras por diversos continentes y recorre varios países para grabar diversas miniseries que protagoniza.

En este contexto, muchos se preguntan por qué sigue eligiendo vivir en Argentina, cuando podría hacerlo en cualquier capital del mundo.

"Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", señaló en una entrevista con Teleshow.

Lali Espósito.

"Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”, explicó la cantante.

Esta forma de expresarse fue lo que desató la bronca de Roberto Piazza. "Todes… ¡¿Todes?! JAJAJAJAJAJA, qué pedazo de demagoga hipócrita", manifestó el diseñador, notablemente furioso por la utilización del lenguaje inclusivo en la frase de la cantante.