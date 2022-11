Mariana Brey rompió el silencio y habló de las denuncias en contra de su ex pareja: "No me..."

Mariana Brey se vio envuelta, inesperadamente, en un verdadero escándalo, luego de que se conociera que su última pareja y padre de su hija menor, Pablo Melillo, fuera denunciado por estafas.



La ex pareja de la periodista fue denunciado por estafas en la venta de pasajes aéreos. Por esta razón, los medios habían intentado comunicarse con Mariana, aunque sin éxito. No obstante, ahora decidió romper el silencio y hablar del tema con LAM.



“Sí, estoy sorprendida. Pero no tengo mucho para hablar porque no me corresponde”, comentó en un primer momento Mariana Brey, acerca del escándalo en el que quedó involucrada por su ex pareja.



“La realidad es que no me corresponde. Es el padre de mi hija, mi ex pareja. Somos familia. Siempre me preguntaron y yo digo lo mismo. Confío en él. Creo en su palabra y no me corresponde hablar a mí. El tiempo acomoda todo y todo queda en manos del abogado”, expresó Brey.



“En ese sentido él contrató a un abogado que tendrá todas las respuestas. Espero que me respeten, pero no puedo. No es que no puedo en realidad, no quiero hablar de esos detalles. Yo estoy tranquila”, agregó Mariana Brey.



No obstante, la periodista reconoció que éstas son las reglas del medio para el que trabaja desde hace muchos años y se expresó acerca de su actitud del día anterior, en el cual prefirió no hablar.





“Trabajo de esto y voy a dar notas siempre. No hay motivo por el cual no voy a dar una nota, pero vuelvo a decirte, hay cosas que no me corresponden. En ese sentido te pido que me respetes. Estoy reflexionando, nada más. Pero bien, tranquila”, comentó Mariana.



“Por último, ante la pregunta del periodista sobre su estado anímico, Brey dijo: “Mirá, no voy a hablarte de eso. Te vuelvo a repetir que no responde lo que me preguntás que es de público conocimiento y no tengo por qué esconderme. Pero no me corresponde a mí hablar de eso. En este contexto no voy a hablar de otra cosa”.