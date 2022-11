El incómodo momento que vivió Mariana Brey con el influencer ruso Hasbulla

El influencer ruso Hasbulla visitó la Argentina en el marco de su presentación el 7 de noviembre en el Gran Rex. El streamer ruso explotó el teatro. La iniciativa sorprendió a más de uno ya que no se le conoce alguna habilidad o hacer algún sketch. Además, las entradas comienzan en los 3000 pesos y llegan a los 18.000 pesos.

En este contexto, la estrella de las redes sociales realizó varias apariciones en televisión y radios para publicitar su espectáculo. En una de sus visitas en un ciclo televisivo incomodó a una de las panelistas, que pasó un mal momento.

Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo (El Trece) cómo fue el encuentro con el popular streamer, que estuvo de invitado en Argenzuela (C5N), el programa que conduce Jorge Rial en el que también trabaja la periodista.

Hasbulla durante su estadía en Argentina.

"Muy serio, muy tímido, yo por ser mujer, como su religión no lo permite, no me podía acercar a él. Tampoco podía sacarme fotos. No podía quedar fotografiado ni siquiera de lejos, yo en un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos", comenzó recordando Brey.

"¿Da miedo?, porque tiene una mirada extraña", le consultó Karina Iavícoli, a lo que respondió: "No, no da miedo. Tiene algo, lo que yo interprete, es una persona que mantiene cierta distancia y necesita cierta seguridad", reveló.

Finalmente expresó: "Me cayó bien, pero no pude interactuar. En un momento quise llevarle el mate y les agarró un ataque a todos, ‘¡No! Mujeres no’. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo".

Mariana Brey.

Hasbulla Magomedov es un joven de 20 años nacido en Majachkala, ciudad capital de la república rusa de Daguestán, que se dedica a mostrar su vida a través de videos. El influencer padece acondroplasia. Se trata de una forma de enanismo con una incidencia estimada de 1 entre 25.000 nacidos vivos. Este trastorno se puede dar aunque los padres sean de estatura promedio y tiene como consecuencia un crecimiento reducido con respecto a la media.

El personaje genera millones de reacciones a través de plataformas como Twitch, TikTok y YouTube, que luego son replicados en Twitter e Instagram. Es decir que el joven es una de las estrellas de las redes sociales y se ganó a gran parte del público por su contenido.