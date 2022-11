La Tora desmintió a Gran Hermano y se enojó por su sanción: “Yo nunca…”

Gran Hermano avanza, como una topadora que derriba todo a su paso, y en la continuidad de la convivencia forzada, y elegida, aparecen nuevas situaciones de toda índole. Dentro de esa gama de circunstancias, en la semana se destacó Lucila Belén.

La blonda, a la que apodan La Tora, vivió todo tipo de estímulos, en primera instancia al ganar la prueba de liderazgo, que le otorgó inmunidad para no caer en la nominación. Claro que también debía salvar a un compañero de la placa con ese poder.

No obstante, la concursante realizó una maniobra prohibida por reglamento, una de esas acciones que penalizan con severidad. ¿Qué hizo? En un momento, la rubia se sacó el micrófono para hablarle al oído a Juan Reverdito para conspirar o confabular.

Eso no pasó desapercibido, de hecho todos los fanáticos del reality lo detectaron y armaron una campaña en redes sociales para bramar por una sanción. Se especuló muchísimo al respecto, incluso Santiago del Moro jugó al misterio y durante varias galas amagó con contar la decisión de Gran Hermano.

Finalmente, llegó la determinación y se trató de una maniobra fuerte, porque le quitaron a La Tora la posibilidad de elegir a un concursante que evite aparecer entre las nominaciones. Todo eso generó un revuelo, sobre todo provocó que nadie pueda salvarse de antemano y dependen de los votos telefónicos.

Lucila quiso contar su verdad, aunque optó por una manera muy extraña de justificarse. Delante del resto de los participantes esgrimió : “Yo nunca me saqué el micrófono. Dijo que la persona a la que le hablé no lo tenía, porque yo nunca me lo saco”,.

Pero luego, dentro del confesionario, la rubia exteriorizó:“Puede asegurarte que no fue nada de juego, pero sí me acuerdo de la situación y tenés razón. Después, que mis compañeros tomen lo que quieran, a mí me importa Lucila”.

Ahora, todas las miradas se focalizan en el domingo, en aguardar que participante será el cuarto eliminado y saldrá de la casa. La expectativa crece y se aguarda con ansías esa gala definitiva, que se emitirá por la noche en Telefe.