Tras la sanción, un especialista analizó los gestos de La Tora de Gran Hermano

La Tora no cumplió con el reglamento y a Gran Hermano no le quedó otra alternativa que sancionarla. Sucedió que la hermanita incumplió una de las reglas más importantes del reality: no quitarse el micrófono en ningún momento. Por este motivo, la producción optó por, tras haber ganado la prueba semanal, quitarle el derecho de salvar a uno de sus compañeros de la placa.

Hasta el momento, probablemente, es el momento más picante que se vivió dentro de esta edición del programa de Telefe. Es por esto que en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri, invitaron a Hugo Lescano, un especialista en lenguaje no verbal, para que analizara los gestos de La Tora.

Hugo Lescano, un especialista en lenguaje no verbal, analizó a La Tora de GH

"La cara de Lucila mientras le daban la noticia fue espectacular", indicó una de las panelistas. "La pregunta es, si vemos una persona a la que le damos una noticia o le decimos: 'Yo me di cuenta de que me sacaste plata de la mesa de luz'. O lo que fuera. Cómo sabemos si la persona se está sorprendiendo realmente, si le está cayendo mal. Porque ella hace gestos como que se asombra", comenzó diciendo el invitado.

Y continuó: "¿Cómo sabemos si eso es real? Primero, en la sorpresa genuina se despegan los labios aunque sea un milímetro. Ella no separa nunca los labios. Ella ya sabía que se estaban refiriendo a ella. Y hay otro elemento y es que ella mira como si estuviera buscando algo. Mira acá, allá, acá (señala distintos lugares). Las pupilas de ella giran constantemente".

Analizaron a La Tora de GH

Luego, agregó: "Mientras habla Gran Hermano, ella hace un movimiento ocular y uno dice: '¿A quién está buscando si están todos tus compañeros acá?'. Eso significa incomodidad y es la confirmación de que ella no tiene ningún tipo de asombro. Ella sabe lo que hizo. Sabía lo que hizo y lo hizo de manera intencionada. No fue un accidente sino ella se habría sorprendido realmente".