Cómo fue la pelea por el rating entre Mirtha Legrand y PH

La pelea del rating entre Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff es de no acabar, es por eso que ambos apostaron todo para quedarse con el prime time del sábado 12 de noviembre e invitaron a personalidades de todo tipo.

Desde que ambos programas se cruzaron al aire, Podemos Hablar logró imponerse en la mayoría de las ocasiones, de hecho, solo perdió una vez contra el ciclo de la Diva, que, por si fuera poco, ni L-Gante ni nadie ha podido ayudar a la Chiqui en el duelo contra Telefe.

Marcelo Moura (músico), Ginette Reynal (modelo y conductora), Pablo Ruiz (cantante) y Pablo Tamagnini (cantante de La Konga) fueron los invitados por parte de PH. Pero como se hizo costumbre desde la llegada de Gran Hermano, la última eliminada, en este caso Mora Jabornisky, va a cenar con Andy compañía.

Por su parte, Mirtha y toda la producción de El Trece llenaron su mesa con Ángel De Brito, a la diputada nacional Amalia Granata, a la expareja de Diego Maradona, Rocío Oliva, a la periodista y escritora Silvia Mercado y a Pilar Rahola, analista española especializada en prensa, radio y televisión, el legislador Luis Juez.

El duelo no solamente está entre Kusnetzoff y Legrand, sino entre los canales que lo acogen, ya que Telefe viene liderando el rating cada día y cada momento desde muchos años atrás, a excepción de lo que ocurrió con Quién es la Máscara, que perdió contra Marcelo Tinelli y Canta Conmigo Ahora.

Con el regreso de la abuela de Juana Viale, LAM entrevistó al presentador de PH, por lo que este respondió: "Tengo respeto, es Mirtha en la televisión, admiro que siga ahí. Pero igual, no te voy a mentir, estoy contento de ganar. Como siempre obviamente es una expectativa porque venía esperando, empezaron más tarde y nosotros estamos ahí desde marzo. Pero super contento, cuando terminamos el programa me gustó mucho, estaba conforme con el programa”.

"Vos sabés cuando hacés un buen programa, estaba contento. Yo sé lo que genera Mirtha, no desconozco. Estaba contento porque presenté un buen programa, podía ganar o perder, estaba en el mazo. Se dio que fue buenísimo y me alegro. Tengo respeto también, es Mirtha en la televisión. Me tocó a mí competir, pero se lo que es, lo reconozco. Admiro que siga ahí al frente, que siga. Igual, contento de ganar, no te voy a mentir", cerró.

En cuanto al rating correspondiente al sábado 12 de noviembre, Mirtha comenzó con 4.5 puntos, muy por debajo de Casados con Hijos, quien a las 21:30 era su competencia. Cuando PH dio inicio, el programa de Legrand repuntó a 7.2, pero no le alcanzó para vencer a Andy con 10 puntos.