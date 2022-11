Por qué Charlotte Caniggia se fue del Hotel de los Famosos a horas de haber iniciado el programa

Falta cada vez menos para el comienzo de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos y ya surgió la primera polémica fuerte. Además de filtrarse quién será la primera eliminada, se supo también que dos participantes abandonaron por voluntad propia.



La producción del programa hizo una gran apuesta por Charlotte Caniggia, pero la hermana de Alexander, quien fuera el ganador de la primera edición, no duró ni dos semanas en el reality. Junto a ella, Abigail Pereyra también dejó el show y Mimí Alvarado perdió en la H.



Antes de comenzar a grabar, Charlotte pasó por Socios del Espectáculo y contó sus sentimientos sobre El Hotel. “Alex me dio tips y me dijo que me hiciera amiga de todos, que vaya viendo quién es quién. Soy antisocial, me gusta estar con poca gente, cuando estén todos peleándose me iré a la naturaleza”, comentó la mediática.



Asimismo, en cuanto al premio, Charlotte contó que su sueño es conocer China, por lo que, en el caso de que hubiera ganador, hubiese invertido el dinero en darse ese lujo. “Me gusta correr, también limpiar, así que en eso iré bien. Lo que no me gusta es cocinar”, remarcó.



Según se supo, la característica de “antisocial” es lo que terminó provocando la salida de Charlotte. “Hubo un problema con una persona, que tenía una fobia muy particular. Decidió irse también y es Charlotte Caniggia. Ahí la llaman a Abigail para que vuelva”, contó en LAM.



“Me estoy desmayando acá, no sabía, yo lo quería ver por Charlotte. Dos abandonaron, pero Abigail ya volvió. No podemos esperar hasta el 15 de enero, somos muy ansiosos. A Charlotte la vamos a ver por la calle, vos te creés que se va a guardar hasta el 15 de enero”, comentó Ángel de Brito.





Hace unos días, Charlotte se había hecho un cambio estético en su cara, por lo que Fernando Felice, especialista en cirugía estética y medicina estética, explicó: “Los hilos de PDO lisos sirven para aportar más colágeno a la piel. Y, en consecuencia, mejor su tensión. Al ser colocados, generan una inflamación sub clínica que cura con cicatrización interna y en consecuencia, aporte colágeno”.



“Se utilizan habitualmente áreas no móviles o poco móviles, como la papada, contorno mandibular, cuello, brazos, abdomen, etc. Sus resultados no son mágicos, por lo que deben estar bien seleccionados los pacientes. Se utilizan más en la prevención que en tratamiento”, cerró.