El ataque de llanto de Julieta de Gran Hermano en la casa que generó revuelo

La cantidad de días aislados y el hecho de pasar mucho tiempo sin ver a sus seres queridos comienza a jugar dentro de la casa de Gran Hermano. Es que esto pone sensibles a todos. Por lo menos así le pasó a Julieta Poggio ante un problema menor.

Camino a lo que será el primer mes dentro de la casa y sin la posibilidad de ver a sus familias, el encierro comienza a jugar de a poco uno de los papeles protagónicos dentro de la casa más famosa. Esto produce tener la susceptibilidad a flor de piel y, al mínimo roce, lanzar su descargo mediante una discusión o en forma de lágrimas.

Por lo menos así le pasó a Julieta Poggio, quien se destaca dentro de la casa por ser una de las divas. Es que la actriz y modelo se encarga de lucir coqueta durante todo el día sin importar la actividad que esté haciendo.

Vinculado a esto, la integrante de Gran Hermano no pudo contener las lágrimas al darse cuenta que una de sus prendas de ropa favorita se había arruinado. Se trata de una pollera cortita de color blanco que de habría manchado.

Al no poder quitarle la mancha no encontró mejor solución que largarse a llorar, como si eso solucionara sus problemas. Ante esto, sus compañeros se preocuparon e intentaron ayudarla con distintos tips para que no se frustre por algo tan menor.

Uno de los primeros en acercarse a darle una mano fue Alfa, el hombre con más experiencia dentro de la casa mencionó que tenía la solución al problema. "Dale con eso y lavandina que lo pule", le aconsejó Walter intentando que Julieta se calmara.

Sin embargo, Poggio no veía la solución por lo que se frustraba aún más y no pudo contener las lágrimas: "¡No sale con nada! ¡Ya probé con todo!". A lo que Romina, quien se encarga de lavar la ropa dentro de la casa, le dio esperanzas: "¡Tiene solución! Tranquila, confiá, positiva".

Pese a los consejos de sus compañeros y los intentos por animar a Julieta Poggio, no lograron que pueda contener sus lágrimas por la pollera manchada.