Los tres estrenos de Netflix que no te podes perder

Esta semana Netflix estrenará tres propuestas muy esperadas. La primera de ellas es la segunda temporada de la serie Jóvenes altezas y estrena este martes, mientras que las otras dos, Goles en contra y Killer Sally: La culturista asesina, se podrán ver en la plataforma desde el miércoles 2 de noviembre.

Jóvenes altezas, estrena en Netflix

Cuando el príncipe Guillermo (Edvin Ryding) llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere.

Empieza entonces a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las obligaciones soberanas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el deber.

Goles en contra, estrena en Netflix

‘Goles en contra’ es una miniserie sobre el auge y caída del fútbol colombiano y de Andrés Escobar, que tuvo lugar entre 1987 y 1994.

Narra las difíciles situaciones y decisiones a las que las estrellas del fútbol tuvieron que enfrentarse, partido tras partido, mientras se desmoronaban en medio de una violenta pesadilla. Pero, por encima de todo, trata del sueño de un país y de un equipo que nunca se olvidará.

Killer Sally: La culturista asesina, estrena en Netflix

Killer Sally es la historia del crimen más sonado del culturismo. El Día de San Valentín de 1995, Ray McNeil, campeón de culturismo de Estados Unidos, estaba estrangulando a su esposa, la culturista Sally, cuando esta cogió una escopeta y le pegó dos tiros que resultaron letales.

Sally tenía un historial bien documentado de víctima de maltrato doméstico y declaró que fue una decisión casi instantánea, tomada en defensa propia para salvar su vida. Pero la acusación defendió que fue asesinato con premeditación, la venganza de una esposa celosa y agresiva. La calificaron de «macarra», «matona», «monstruo». Los medios de comunicación la llamaban la «novia musculosa» y la «princesa cachas». Sally dice que toda la vida hizo lo que fuera para sobrevivir, atrapada en un ciclo de violencia que empezó en la infancia y acabó con la muerte de Ray.

Killer Sally: La culturista asesina

Esta compleja historia sobre un asesinato real analiza la violencia doméstica, los roles de género y el mundo del culturismo. Está dirigida por la premiada cineasta Nanette Burstein (‘On The Ropes’, ‘Hillary’) y producida por Traci Carlson, Robert Yapkowitz y Richard Peete, de Neighborhood Watch (‘In My Own Time: A Portrait of Karen Dalton’, ‘Blue Ruin’).