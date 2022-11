La picante confesión íntima de Julieta en Gran Hermano: "Estoy muy..."

Julieta Poggio se convirtió en unas de las participantes favoritas por el público seguidor de Gran Hermano. La joven modelo logró atrapar a la gente y ya cuenta con un gran apoyo, retratado en las redes sociales.



En las últimas horas, se generó un debate bastante picante en el living de la casa más famosa del país, o más famosa del mundo, como la considera el conductor del ciclo, Santiago del Moro.



“¿Chicas, perdón que pregunto, pero, ¿cómo van con el tema sexo? ¿Bien?”, preguntó Daniela, por lo que varias de sus compañeras decidieron abrirse y contar cómo están viviendo el aislamiento en ese sentido.



La primera en romper el hielo en la charla fue Coti, una de las participantes más jóvenes, quien reveló que no piensa demasiado en el tema porque está con el periodo menstrual. La oriunda de Corrientes mantiene un romance con el cordobés Alexis.



Por su parte, Lucila Belén Villa, apodada La Tora, en tanto, aseguró que nadie de la casa le provoca atracción. Hay que recordar que en su presentación en el casting había confesado ser “adicta al sexo”.



Por otra parte, Mora, quien hace unos días recibió insultos desde afuera de la casa, aseguró que tiene “bajo apetito sexual” y que, por esa razón, tiene la situación más que controladas, al menos por el momento.





En tanto que Julieta, cuando llegó su momento de hablar al respecto, fue más sincera que nunca y confesó: “No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel”. La bella modelo tiene un novio esperándola afuera y adentro de la casa se la ve muy cerca de Marcos, aunque aún sin concretar.



Mora le recordó que aún restan “tres meses y medio” para que termine el reality. “Estoy muy mal acostumbrada”, reconoció Julieta. “¿Saldrías de la casa para tener sexo?”, le preguntaron. “No, no sé qué voy a hacer”, contestó.