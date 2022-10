El increíble topless de Julieta de Gran Hermano en vivo en Telefe Noticias

Julieta es una de las participantes más bella de la casa de Gran Hermano y también una de las más queridas por el público, al menos así se puede apreciar en las redes sociales, donde cada una de sus intervenciones son celebradas.



El viernes, la modelo protagonizó un insólito momento cuando quedó en topless inesperadamente mientras en Telefe Noticias mostraban la habitación de las chicas mientras se estaban cambiando preparándose para la fiesta de Halloween.



En pleno adelanto, presentado por Rodolfo Barili y Cristina Pérez, se pudo ver a Julieta semidesnuda, cambiándose para la fiesta. Sí, quedó completamente en topless, para sorpresa de todos, en pleno noticiero.



En ese momento, los conductores Barili y Pérez salieron adelante con algo de risas, un poco de tensión y bastante sorpresa, al haber pescado sin buscarlo el momento justo en el que Julieta quedó prácticamente sin ropa.



El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, dado que muchos usuarios y fanáticos del programa se quejaban porque se suelen interrumpir las transmisiones en vivo en momentos clave.



Ahora, muchos en las redes sociales señalaban la curiosidad: tanto cuidar momentos importantes en las transmisiones en vivo y en las galas que terminó apareciendo Julieta en topless en el noticiero central del Telefe.





Julieta Poggio es una joven y bella modelo de 20 años. También es actriz y profesora de danzas y, aunque estudió ballet y jazz, aseguró que “lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón”.



“Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga, pero solamente tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta”, dijo en su presentación.