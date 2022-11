Habló la figura acusada de protagonizar un gran escándalo en la mesa de Mirtha Legrand

Hace algunos días, en las horas previas a la emisión del programa de Mirtha Legrand del sábado en la noche, trascendió que una de las invitadas habría protagonizado un fuerte escándalo que terminó en el llanto de la maquilladora de la producción de la diva.

La que aseguró esa versión fue la panelista Yanina Latorre, quien dijo en LAM (América) que Ana Rosenfeld se habría disgustado por el maquillaje que le hizo una joven trabajadora de la producción de Mirtha Legrand. Además, al no contar con peluquero, la abogada habría estallado minutos antes de comenzar la grabación, provocando supuestamente las lágrimas de la encargada de maquillaje.

En diálogo con Intrusos (América), Rosenfeld negó la versión del escándalo en lo de Legrand y aclaró: “Les cuento, yo no tengo séquito, ni que me den la ropa. Me encantaría. No tengo peinador, no tengo maquillador. Cuando voy de invitada me proveen de ese servicio y soy sencilla, no tengo mucho rebusque ni con el peinado ni con lo demás. No hubo ningún escándalo”.

Por su parte, la periodista Maite Peñoñori se refirió al comentario de alguien que estuvo en la grabación y le pasó información sobre el episodio. “Me dice que estuvo una hora consolando a la maquilladora, que lloraba, que la atacaste y la hiciste sentir muy mal. Y que le dijiste algo como que de haber sabido que me iban a maquillar así me traía a mi maquilladora. Como que no te gustó como te dejó y se quedó llorando una hora”, arremetió la panelista.

Continuando en su postura sobre el el presunto escándalo en lo de Mirtha Legrand, Ana Rosenfeld insisitió: “No. Primero que nada; si lloró la persona nunca me enteré, así que literalmente no tengo a quién consolar, realmente. Les hablo con la sencillez que me caracteriza y los que me conocen saben que soy así: jamás maltrato a nadie. Soy una persona educada, respeto el trabajo de cada uno porque me parece fundamental”.

Sobre el incidente, la letrada remarcó que tuvo asistencia del peinador de otra de las invitadas de Legrand. “Yo había acordado con la producción que me maquillaban y peinaban en el canal. Lo único que le pedí era un brushing y la chica, un amor, me dijo no tengo secador de pelo. Llamé a la productora y le dije: ‘¿Como me peino?’. Y me salvó Rodrigo, el peinador de Vicky Xipolitakis”, explicó.

Finalmente, para desligarse de la polémica de la que se la acusa en lo de Mirtha Legrand, Ana Rosenfeld remarcó: “No es la historia como la están contando. No maltraté a nadie. Cuando me tocó el maquillaje simplemente le dije un poquito de base, qué se yo, incluso le pedí que me tapara las ojeras porque había estado toda la semana en cama y tenía más marcadas las ojeras. Le dije tapame un poco más las ojeras. El maquillaje perfecto, sencillo, natural. Olvídense, la mesa está grabada, por lo tanto si algo pasó en la mesa tienen los videos, los audios. No maltrato a nadie. Soy atenta, me saco el sombrero por todos los que trabajan y colaboran”.