Quién fue el último novio famoso de Julieta Ortega y por qué terminaron

Si de parejas de famosos se habla, Julieta Ortega es uno de los ejemplos del mundo del espectáculo, ya que fue pareja del músico Iván Noble, a quien conoció en el año 2001 y con quien tuvo a su único hijo, Benito, que hoy tiene 16 años.



Hace un tiempo, la hija de Palito Ortega, de invitada en el programa Flor de Equipo, que Florencia Peña tenía en Telefe, sorprendió a todos cuando le lanzó un reclamo al aire a Silvina Luna, quien había mantenido un romance con Iván Noble, en el año 2010.



“Ustedes tienen muy mala memoria. Estamos diciendo cosas que salieron en los medios”, comentó Julieta Ortega. Por su parte, Silvina Luna aclaró: “Se supo, por Iván. Fue hace muchos años”.

Julieta Ortega e Iván Noble.



“Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella. Y cuando llegué a mi casa. Lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije’”, recordó.



La charla continuó por el lado del estado sentimental de la actriz, que reveló: “Hace un montón que estoy sola. A mitad de la pandemia me separé de mi último novio (Camilo Vaca Narvaja) y no salgo. Por eso no tuve Covid, chicos”.



En ese momento, Silvina Luna le pasó el dato de una exclusiva app de citas para celebrities. “¿Y una app de buscar pareja? Yo no estoy, pero casi seguro me voy a anotar”, comentó la por entonces panelista del programa.

Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja.



“Te cuento que hay una app donde parece que te tienen que recomendar con mucha gente del medio, artistas, músicos, actrices”, le contó Luna, ante lo cual Julieta se mostró entusiasmada. “¿Cómo se llama? En Estados Unidos hay una que tenés que pagar”, acotó.



En la aplicación en cuestión habrían estado famosos como Ben Affleck, Joe Jonas, Channing Tatum, Demi Lovato, Sharon Stone, Rebel Wilson, entre otros. “Después te la paso. Yo empecé a averiguar y no avancé”, dijo Silvina.