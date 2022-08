Cuál es la ropa que vende Julieta Ortega para mantenerse cuando no actúa

Julieta Ortega aprendió no solo a vivir de la actuación, sino que desde hace unos años emprendió una aventura con amigas que la llevó a lanzar su marca de ropa “cómoda y pijamas”, como ella la define en su perfil.



La actriz contó hace un tiempo en una entrevista que dentro de tantas complicaciones y pálidas que arrojaba la pandemia de coronavirus, ella supo ver una oportunidad en medio de la angustia general. En ese momento, el negocio de Julieta logró crecer.



“JOTA & CO. Nace entre dos amigas a principios de 2016, después de soñar juntas cómo sería hacer esa ropa que a nosotras tanto nos gustaba y nos costaba encontrar”, se presentan en la web oficial de la tienda.





“Las remeras sueltas y suaves, pantalones cómodos, shorts livianos, ropa de descanso para estar puertas adentro, pero a su vez para poder salir a la calle tal cual somos. Combinamos telas de buena calidad con lindos cortes y estampas de autor a precios accesibles. Estamos creciendo”, agregan.



Hace un tiempo, en una entrevista con el diario La Nación, Julieta Ortega habló de cómo impactó la pandemia de coronavirus en las ventas, dado que las limitaciones impuestas por la cuarentena hicieron que el público optara por un tipo de ropa muy puntual.



“Pasó que mi marca de pijamas, que existe desde 2016, tuvo un boom de ventas. Siempre nos había ido bien, como para salir adelante, pero nunca habíamos podido vivir de esto mi socia y yo”, había dicho Julieta Ortega hace dos años, cuando aún había restricciones.





“Por primera vez estamos viviendo del negocio. La gente que antes no le prestaba atención a este tipo de ropa, le empezó a prestar atención. Así que yo me instalé en un lugar de trabajo y con una vida organizada. Fue realmente muy bueno”, explicó.



Por último, contó que las prendas de la línea de ropa llevan nombres de mujeres de su vida. “Mi madre, Ana María Picchio, mi hermana, Ana Paula Dutil, la ex mujer de mi hermana Emanuel, cinco o seis íntimas amigas. Mis sobrinas. Y después las mujeres queridas de mis socios”, reveló Julieta.