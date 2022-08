El lamentable momento que vivió Julieta Ortega en la casa de Jack Nicholson

Julieta Ortega estuvo invitada a Todo pasa, el programa que conduce Clemente Cancela en la radio Urbana Play. Durante la charla, reveló detalles del día que terminó en la casa de Jack Nicholson.

Mientras contaba divertidas anécdotas que le ocurrieron durante los tres años que vivió en Los Ángeles, Estados Unidos, la hija de Palito Ortega se refirió a su visita a la mansión de la estrella de Hollywood.

"Caer en la casa de alguien así solo te puede pasar en Los Ángeles. Fue muy bueno. No me lo voy a olvidar en mi vida. Encima no había teléfonos y yo decía 'no puedo creer que no voy a tener una foto'", comenzó recordando la actriz.

"En un momento empecé a dar vueltas y no me estaba viendo nadie, podría haber fotografiado toda su casa y habérsela mandado a todos mis amigos actores que cuando llegué no podían creer la historia. Vi todo: drogas, una sola variedad que me bastó; relojes de oro, un pijama de seda, pantuflas, habanos y arte".

"No voy a contar toda la anécdota porque tampoco es tan entretenida pero llegamos porque estábamos con un amigo de mi amiga que dijo 'voy a pasar por la casa de un amigo' y después nos dimos cuenta de que era todo una emboscada. Nos llevó para ver si alguna se quedaba ahí y cuando nos dimos cuenta nos fuimos", expresó Ortega.

Jack Nicholson.

Allí fue cuando Julieta contó que le dio "mucha tristeza" ver al actor "drogándose solo" el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es una "fecha muy importante".

Finalmente, Julieta reveló que decidieron irse de la casa del actor. "Mi amiga me miró y me dijo: 'Vámonos'. Y yo le dije 'sí', y el amigo empezó a transpirar porque le falló el plan y el otro se quedó enojado y ni nos despidió", detalló.