Se separó Andrea Bursten, la mejor amiga de Tinelli: estaban hace 5 años tras la muerte de su marido

A pesar de todo el amor que se profesaban, Andrea Bursten y Damián Schuchner decidieron terminar la pareja que supieron configurar hace cinco años. La ex modelo transita por un momento personal sensible, con todo lo que conlleva el cierre de una linda historia.

La amiga de Marcelo Tinelli, que siempre le agradeció al conductor todo el apoyo y el acompañamiento tras la muerte de su marido Federico Rivero en 2013, encontró en los brazos de Damián todo lo que necesitaba para volver a apostar por un noviazgo, un vínculo sentimental.

Andrea procuró reconstruir su vida amorosa y halló en este hombre que conocía de la adolescencia, con quien tuvo un fugaz romance en ese periodo, las vibraciones ideales para caminar juntos a la par. No obstante, en las últimas horas trascendió la ruptura.

La cuenta de Instagram Gossipeame, cuya administradora alcanzó mayor visibilidad esta semana al sumarse como angelita invitada en LAM, se lanzó a explicar la novedad, a partir de los datos que averiguó sobre Andrea y Damián y sorprendió con su revelación.

“Andrea Bursten, ex modelo y muy amiga de Marcelo Tinelli, separada de su novio”, posteó en las stories de su perfil digital. De esta manera, la resolución de este vínculo adquirió corporeidad y activó las averiguaciones del estado de situación.

En cuanto a las particularidades de todo lo que vivieron juntos, hace un tiempo la famosa explicó en una entrevista con Fernanda Iglesias ese giro del destino que surgió con Schuchner. “Fuimos novios a los 15 y él me dejó. Yo me acuerdo de todo y él no se acuerda de nada. Teníamos un amigo en común que nos presentó, pero duró muy poco. Fue fugaz, dos meses y un día me cortó”.

Así como especificó que en un principio dudó en permitirse apostar por un lazo sentimental. “Tenía miedo de rehacer mi vida. Además, para mis hijos fue fuerte verme con otra persona, fue muy traumático todo, muy triste. Pero yo tenía ganas de estar con alguien, de compartir, de reirme con alguien. Nos gusta estar juntos”, había declarado.