Luis Ventura dio nuevas noticias sobre la salud de su hijo menor

Este sábado, Luis Ventura compartió nuevas noticias sobre la salud de su hijo menor, quien fue dado de alta tras estar dos semanas internado por una neumonía. El periodista compartió una foto del niño rodeado del equipo médico que lo asistió durante estos días, y les dedicó unas sentidas palabras a los profesionales de la salud.

"El personal del Sanatorio Trinidad de Palermo se despide de Toñito, gracias a los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita UNA ATENCIÓN MARAVILLOSA... La casa está en orden. ANTOÑITO SE FUE DE ALTA", expresó con felicidad Luis Ventura.

Hace algunos días, el periodista había contado que el pequeño de 8 años había sido hospitalizado con un cuadro de neumonía. "Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo", escribió Luis Ventura en una publicación realizada en su cuenta de Instagram que acompañó con una foto de su hijo de 8 años. Y agregó, dando cuenta de que no hay nada más importante que su hijo: "¡Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeceeees! FUSH FUSHHHHH", había escrito en esa oportunidad Ventura.

En agosto, durante su visita al programa LPA (América), el especialista en espectáculos detalló que su hijo sufre hiperkinesis. “Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, había expresado Luis Ventura en el ciclo que conduce Florencia Peña.

Luis Ventura junto a Antoñito, su hijo menor.

Por otro lado, el histórico integrante de Intrusos (América) este fin de semana quedó en el ojo de la tormenta mediática por su polémica renuncia a la presidencia de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).