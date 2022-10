Luis Ventura rompió el silencio y habló de su polémica renuncia a APTRA

Luego de haberse filtrado los nombres de los nominados que tendrá la próxima entrega de los Martín Fierro del Cable, durante la tarde del viernes comenzaron a dispararse los rumores de la salida de Luis Ventura como máximo representante de la entidad.

Se trató de un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, ya que la lista en principio debía salir el próximo martes pero fue filtrada a los medios en estas últimas horas, y como consecuencia llegaría esta supuesta renuncia por parte de Ventura. Tras ser abordado por los micrófonos de LAM, el periodista comentó todo lo referido a este episodio.

En primera medida, negó que los rumores que se difundieron fuesen ciertos: “Yo no quiero hablar, eso no salió de mi boca, por eso te digo que muchas veces uno explota, a lo mejor pasó alguno por el camarín mío, y yo estaba que pegaba unos saltos que ni te digo”, explicó.

Luego, cuando desde el programa quisieron preguntarle por la filtración de la lista de nominados, su respuesta más allá de mostrarse muy protocolar y gentil para hablar, una costumbre en él, por momentos se lo notó un tanto fuera de foco y compostura.

“No corresponde que me ponga a hablar hoy. Vengo del Martín Fierro de Radio, tengo a mi hijo con 14 días de fiebre, internado en los últimos nueve, estoy pasándola mal y a lo mejor yo tengo cosas. Yo no quiero que salga la bestia y a veces se me escapa frente a situaciones muy estresantes”, destacó.

Con el paso de la nota, Ventura se fue abriendo más y se dejó entrever que no estaba pasando una buena situación, independientemente de la modestia de dialogar con el móvil. “Estamos en un canal vivo como es América, con muchos periodistas caminando por los pasillos, y lo que me pasó a mí no se lo conté a nadie, lo sé yo. Me quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. No la estoy pasando bien, que no se me note es otra cosa”, explicó.

Además en LAM comentaron que “Ventura renuncia porque hay un traidor”, y que todo esto había llevado a la salida del periodista. Entre otras cosas, Ángel de Brito y sus panelistas coincidieron en que Luis “ya venía cansado desde hace tiempo”.

Toda esta situación surge en medio de los problemas familiares que afronta Ventura. Y es que el periodista está atravesando un momento muy complicado ya que su hijo menor, Antoñito, lleva 14 días con fiebre e internado en los últimos 9.