Luis Ventura reveló el consejo político que le dio Sergio Massa en una reunión personal

El periodista Luis Ventura profundizó sobre su personaje en los medios en diálogo con MDZ. El expanelista de Intrusos reveló que tuvo una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, y que hubo gente del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que se acercó a su oficina de Puerto Madero para tratar temas políticos.

-Vos hacés un programa que termina siendo la biografía oficial de los personajes, ¿alguna vez tuviste problemas serios de que te lo cuestionaran?

-Mucho político viene a buscarme. A mí me han llamado a mi casa presidentes de la nación. Y pienso cómo este tipo tiene mi teléfono. Te cuento dos cosas. En un momento tuve una oficina en Puerto Madero porque tenía un paquete publicitario que aportaba y me parecía que había que canalizarlo publicitariamente. En esa oficina hice muchas cosas que tenían que ver con lo comercial y ahí me junté con un cordón social y empresarial que desconocía. Sé que soy un bicho raro en el medio. Soy un bicho que maneja información de poder y tengo en 3 escribanías muchos materiales depositados. En mi domicilio particular corre peligro.

-¿Todos saben que tenés material certificado depositado?

-No sé si todos pero la gente que lo tiene que saber lo sabe. Muchas veces vienen a buscar mi información. Estoy armando un trabajo con una productora que van a ser "Los cuentitos del tío Luis" para negociar con Amazon y Netflix. Son 25 biopics de personajes principales. No se toman desde el personaje sino como una historia dentro del personaje. Cada uno tiene una historia desde mi óptica.

El ministro de Economía Sergio Massa.

-Cuando te fuiste a vivir a Puerto Madero, ¿empezaste a tomar más conciencia de algunas cuestiones de la política? ¿No te tentó entrar también en ese terreno?

-Sí, me tentaron muchas veces. En algún momento gente de Scioli me vino a hablar. Gente de Sergio Massa también. Tuve una entrevista con Massa incluso. Él me dijo: 'Mirá Luis, la gente que te promueve me trae a la frutillita de la torta, que sos vos. Ellos tienen que tener una estructura para traerte a vos porque si no te vas a estrellar contra un árbol'. Me pareció una visión exacta y precisa de lo que pasaba conmigo. Soy una marca y un profesional muy tentador para tenerlo. El tema es cómo me manejás porque soy difícil de manejar. Sé para quién trabajo, tengo un criterio pero no sé si todo lo que vendo hace bien. Muchas veces es un pelotazo en contra.