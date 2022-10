Chiche Gelblung contó los secretos de la familia de Mirtha Legrand: “Soy amigo de…”

Samuel Chiche Gelblung sorprendió al dar una entrevista y mucho más aún cuando se refirió a su relación con Mirtha Legrand, Juana Viale y Marcela Tinayre, familia de cual sacó a la luz algunos secretos.



Chiche, nacido en Buenos Aires, en 1994 construyó una carrera muy extensa y exitosa como periodista, conductor de radio y televisión, fotógrafo y como corresponsal de guerra, como la invasión rusa en Ucrania.



Gelblung creció en una familia de clase media porteña de activa militancia al Partido Comunista. El prestigioso periodista vivió hasta los 14 años en el barrio porteño de Villa Devoto.



El jueves por la noche, Chiche brindó un móvil a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y habló sobre las conductoras Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale, quien la reemplazó durante la pandemia.



En la entrevista, Ángel le preguntó si iría de invitado a alguno de los programas que conducen abuela y nieta. ¿Su respuesta? Sostuvo que al programa de Juana no tiene intenciones de ir, aunque ya haya asistido el año pasado. Además, aclaró que Mirtha no lo invitó.



Asimismo, explicó que no tiene ningún problema con Juana Viale y que la conoce desde que ella era una bebé, por lo que De Brito retrucó: “Fuiste novio de Marcela Tinayre, ¿cómo no la vas a conocer?”. En ese sentido, Chiche, entre risas, respondió: “Yo no fui novio de ninguna Legrand, fui muy amigo de Marcela”.

Chiche Gelblung, con Juana Viale y Marcela Tinayre.



Por otra parte, también negó haber salido con más famosas de manera clandestina, luego de que la panelista Estefanía Berardi le preguntara sobre si había tenido algún romance “incógnito”. Cuando Ángel dijo que no le creía, Gelblung sostuvo: “Los caballeros no tienen memoria, yo no lo anduve contando nunca”.



En el año 2017, Marcela Tinayre invitó a Chiche a su programa y aprovechó la ocasión para desmentir el rumor. “Vamos a desmitificar este chimento. Con Chiche fuimos muy amigos, pero no salimos”. Por su parte, Gelblung aportó su humor. “Es cierto que solo fuimos amigos. Son tantos años que le quedó el mito ese”, concluyó.