Tamara Báez contó quién empezó el romance entre Wanda Nara y L-Gante

Esta trama enrevesada continúa añadiendo nuevos capítulos. La compleja articulación de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez se recrudece, tras la denuncia de la joven de que ingresaron en su hogar a robarle sus pertenencias, ahora se sumó otra revelación picante.

Resulta que la madre de Jamaica rompió el silencio, dejó atrás esa postura inicial de no expresarse en los medios tradicionales, una maniobra que sostenía a rajatabla y que se fundamentaba en un rasgo de vergüenza; así como en un supuesto pedido de dinero.

Lo cierto es que ahora Tamara ya recorrió diversas entrevistas, como la que brindó con C5N, más precisamente con el ciclo Argenzuela, que conduce Jorge Rial. En ese espacio lanzó varios titulares, principalmente aseguró que Wanda fue la que dio el primer paso para acercarse a Elián Valenzuela.

Todo se engloba en la teoría de un romance que une a la ex de Mauro Icardi y al cantante de cumbia 420, que todavía no posee una oficialización de parte de los famosos, pero que acumulan actividades en conjunto, de toda índole.

Lo cierto es que en el ciclo, Mariana Brey abordó una arista peculiar: "¿Coincidís con quienes ponen a Wanda en el lugar de la China? Digo, lo que ella había cuestionado de la China en su momento". Una pregunta que sobrevuela y que la propia Tamara soltó en varios posteos.

Así, Báez terminó por revelar que Nara activó una maniobra planificada para seducir a L-Gante. Impresionante. "Sí, totalmente. Ella yo sé que lo busca desde que estábamos juntos, el mismo me mostraba”, exclamó la joven madre de Jamaica.

Y luego añadió una definición irónica sobre la ex de Maxi López y sobre todo lo que pensaba Elián de ella en su momento. 'Es una persona grande, la vi en persona y no es lo que parece', me decía", exteriorizó Baéz. ¿Será verdad?

Totalmente motorizada en aportar su visión de este vínculo sorpresivo de la influencer con el músico, la joven tiró más concepciones picantes y sostuvo: “Imaginate que ya la llevó al country donde vivíamos juntos. Encima los vieron, los grabaron... Lo veo enganchado con Wanda, me da pena también porque es chico".

Como si fuese poco, Báez confesó que su pareja con el músico distó de un bienestar sostenido, todo lo contrario. Y así explicó cuándo le puso punto final: ”Siempre íbamos y volvíamos, teníamos una relación tóxica. Esto se rompe por el video suyo saliendo de un hotel con una chica. Él siempre negándome todo".