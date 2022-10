La reacción de Wanda Nara tras el rumor de un paseo íntimo en yate con L-Gante

Desde hace unos días, y a partir de un campaña publicitaria de indumentaria para la cual Wanda Nara convocó como modelo a L-Gante, surgieron versiones de un supuesto acercamiento entre ambos. Más allá de la producción de fotos que hicieron juntos, y de un almuerzo que compartieron, en las últimas horas circuló el rumor de un viaje íntimo en yate de la empresaria y el cantante, entonces la integrante de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) decidió salir a aclarar los tantos.

Además, este presunto coqueteo entre Wanda Nara y L-Gante surge en el momento en que ambos vienen de anunciar sus respectivas separaciones de Mauro Icardi y Tamara Báez.

En la tarde del miércoles, la ex de L-Gante aseguró que se llevaron varias pertenencias de su casa, y deslizó que el artista podría estar involucrado e en el robo. “No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra, hacé tu vida, no me rompas las bol... ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”, escribió furiosa la influencer desde sus redes sociales.

Por su parte, Wanda Nara decidió bajarle la temperatura al supuesto affaire con L-Gante, ya que en horas de la tarde del miércoles se dijo que estaban juntos haciendo un paseo íntimo en yate. Para derribar ese trascendido, la empresaria grabó unas imágenes junto a Lizy Tagliani, donde se las ve en ese preciso momento grabando un programa de ¿Quién es la Máscara?

“¿Qué hora es Lizy? Porque dicen que estoy en un yate”, preguntó Wanda. “¿Estás en un yate ahora?”, retrucó Lizy con humor. “Ay, es que el agua me debe marear”, completó Nara mientras cantaba la clásica canción de Titanic: ”My heart will go on", inmortalizada por Celine Dion.

Poco después, desde sus historias de Instagram, la jurado de ¿Quién es la Máscara? quiso darle un cierre a tantas cosas que se están diciendo en vinculación con L-Gante y sentenció: “Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”.