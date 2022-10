Picante cruce entre Wanda Nara y Lizy Tagliani

Wanda Nara y Lizy Tagliani son parte fundamental de ¿Quién es la máscara? (Telefe). En su rol de "investigadoras" las divas juegan su papel de jurado en el programa que conduce Natalia Oreiro. Pero hay algo que le suma y mucho al rol que ocupan en el ciclo: sus picantes cruces.

Las chicanas suelen darse en el contexto del programa, como parte de la lógica a la que ya estamos acostumbrados, pero en las últimas horas la empresaria se animó a dejarle un fuerte comentario a su colega en las redes sociales y recibió una tajante respuesta.

Todo comenzó cuando la humorista compartió una foto parada junto a un auto. En la imagen se la puede ver luciendo un llamativo look compuesto por un vestido color rojo y blanco, un saco marrón, una cartera blanca con detalles dorados y unos zapatos verdes y amarillos con plateado.

Entre los comentarios se destacó el de Wanda. "Este look es todo. Ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", expresó. Pero Lizy recogió rápidamente el guante y contestó: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto".

Con esa simple frase apuntó a la decena de críticas que recibió la empresaria por excederse en la edición de las fotos que comparte con sus millones de seguidores.

Horas más tarde, y para dejar en claro que entre ellas está la mejor, Tagliani le dedicó un tierno mensaje a Wanda. "Wanda para mi es como la virgencita del tiempo, en cada casa el color con que se la mira es distinto, pero les aseguro que es de un solo y original: color Wanda. Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemi no tenía. Una complicidad con unas formas y un humor que me encanta, pero no con todos se puede porque es picante. Pero para mi de lo mejor jajajaja".

Y finalizó: "No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte y ni hablar su familia. Está pendiente de todo. Es tan especial, es una madraza. Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas".