La respuesta de L-Gante luego de que Tamara Báez lo acusara de robar en su casa

Sin duda que la separación de L-Gante y Tamara Báez no se está dando en los mejores términos. A las ya difundidas conversaciones escandalosas en las que él le habla de manera muy violenta, ahora se le sumaron acusaciones de la influencer.



Sucede que Tamara hizo pública una denuncia contra el cantante de cumbia 420, a quien apunta por haberse llevado de su casa un auto, una moto y varios pares de zapatillas. Concretamente, lo acuso de haberle robado.



A través de un video de Instagram en donde se la puede ver llorando, la joven influencer mostró todo lo que le faltaba en su casa y se mostró muy angustiada por la situación que está atravesando.





“Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona”, expresó entre lágrimas Tamara Báez, la joven con quien L-Gante tiene a su hija Jamaica.



“Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompas las bolas. ¿Qué venís a entrar acá, a mi casa, a llevarte lo que es mío?”, planteó Tamara, con una mezcla de indignación, angustia y desconsuelo.



Ante esta situación, L-Gante apenas tardó algunos minutos en hacerse eco de las fuertes palabras de su ex pareja y madre de su hija y, lejos de poner paños fríos, decidió salir a responderle.





“Qué podrido me tienen”, escribió L-Gante, minutos después de su ex novia lo señalara por haberse llevado varias pertenencias de la propiedad que ellos compartían como familia en un lujoso country.



La frase, corta pero contundente, el cantante de cumbia 420 la acompañó junto a una selfie que se tomó con lentes de gol y un emoji de un hombre tapándose la cara. No hacía falta agregar más.