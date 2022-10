Se filtró un escandaloso chat entre L-Gante y Tamara Báez: "Así ganás plata vos..."

Siguen sumándose capítulos en la escandalosa separación de L-Gante y Tamara Báez, ya que ahora se filtró un escandaloso chat que dejó al descubierto la pésima relación que tienen actualmente.



En el comienzo de la conversación se ve cómo el jurado de Canta Conmigo Ahora insulta a la influencer utilizando letras mayúsculas, una señal comprendida por estos tiempos 2.0 como una forma de gritar virtualmente. “Morite”, le responde ella.



Con palabras fuertes, agresivas, despectivas y que denotaban mucha furia, el cantante de cumbia 420 trató a su ex pareja de “lora”, “put..” y “enferma”, además de llamarla “muerta de hambre”.



Ante estos términos muy violentos, Tamara Báez le respondió haciendo alusión a los rumores de romance que involucran a su ex pareja y padre de su hija Jamaica y a Wanda Nara. “Andá a cog…”, le dijo.



Asimismo, L-Gante acusó a Tamara a Báez de querer sostenerse perjudicándolo a él. “Vos progresás hundiéndome a mí y a mi mamá. Así ganás plata vos. Porque sin hablar de nosotros serías la misma negrita de mier…”, expresó el cantante.



“¿Quién es tu mamá?”, cerró la conversación Tamara Báez, quien, sin duda, no mantiene para nada una buena relación con L-Gante, ni siquiera pensando en el bienestar de la hija que tienen en común.





Sobre este escandaloso chat entre L-Gante y Tamara, que se dio por mensaje de texto, ya que se tienen bloqueados de WhatsApp, Cora de Barbieri se expresó indignada en el programa que conduce Karina Mazzocco en América.



“Si la trata así por chat, no me quiero imaginar lo que es esa relación personalmente. Teniéndola enfrente, si realmente ocurrieron los episodios de la denuncia, donde había revoleo de cosas, imaginate lo que se vivía en esa casa y lo que vivía la nena Jamaica”, comentó la panelista.