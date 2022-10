Video: violento cruce de L-Gante con la policía

L-Gante sumó un nuevo escándalo a su prontuario mediático. El domingo por la noche se enfrentó con la policía luego de ser detenido por exceso de velocidad cuando volvía con sus amigos del concierto de Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield. El violento episodio sucedió en la cabina del peaje de la autopista Ricchieri.

"¡Bajá Elián, bajá!", le grita un policía al músico en el video que se viralizó. En un momento, un agente coloca su mano en el pecho, donde tendría su arma reglamentaria.

"¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?", le responde sacado el artista. !¡No me apuntes, no me toques!!, agrega, en medio de la pelea con los agentes. "¿Por qué me apunta con el fierro?", le vuelve a preguntar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a alta velocidad "¿Sabés a cuánto venías?". El artista responde: "A 100. ¿Cuánto da la calle?".

"¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi", grita furioso el artista.

Tras las repercusiones de lo sucedido, Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, habló con Teleshow y dio detalles del episodio. "Había un control policial y él no lo vio. Los policías sacaron las pistolas porque él no frenó", relató el letrado.

"El comportamiento salvaje del personal policial podría haber terminado en una tragedia. Tranquilamente, con esa impunidad podrían haber matado a Elián", expresó sobre el accionar de los uniformados.