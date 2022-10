Polémica frase de Tamara Báez contra Wanda Nara: "La señora esa está más..."

En medio de su separación de L-Gante, Tamara Báez parece tener entre ceja y ceja a Wanda Nara, a quien no para de lanzarle dardos desde que comenzaron los rumores de romance con su ex pareja y padre de su hija.



En esta ocasión, la joven influencer lanzó una picante frase contra la empresaria mediática en su descargo contra L-Gante, lego de que el cantante de cumbia 420 publicara una foto en donde muestra que le da dinero.



“(Antes de la perimetral y el impedimento de contacto) ¿Para vos hay $50 o $300.000?”, escribió L-Gante en su cuenta oficial de Facebook, de manera desafiante para con quienes aseguran que no cumple con sus obligaciones.





En ese momento, Tamara Báez le respondió con todo y sumó palos para Wanda Nara. “Relajá y andá a tomarte unas vacaciones con la señora esa que está más con vos que con los hijos”, disparó la influencer.



Asimismo, Tamara salió a responderle con todo al cantante de cumbia 420 luego de que compartiera en las redes sociales la imagen en la que muestra que presuntamente le está pasando dinero.



“Comprale la casa a tu hija, pasale lo que corresponde. Si no querés, metete todo en el ort… ¿Qué son 300 lucas para vos? NADA”, expresó, con total indignación, Tamara Báez en su cuenta de Instagram.





Hace unos días, se reveló que L-Gante le había ofrecido la suma de 50 mil pesos por mes a su ex mujer y madre de su hija. Ante esto, Tamara le pidió un millón de pesos mensuales, algo que Alejandro Cipolla, el abogado del cantante, consideró “ilógico”.



Ante esta situación, luego del fuerte reclamo de la joven, L-Gante tomó la decisión de comprarle una casa a Tamara y a su hija Jamaica, reveló el abogado en el programa de América A La Tarde.