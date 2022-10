La fuerte amenaza de Wanda Nara a Tamara Báez: "Tendre que..."

Wanda Nara sigue ligando de rebote en la escandalosa separación de L-Gante y Tamara Báez. Este miércoles, la ex pareja del cantante denunció que habían ingresado a su casa y se habían llevado su auto, una mota y mucha de su ropa. Sin nombrarlo, apuntó contra el referente de la cumbia 420 como único responsable.

Más tarde, aseguró a través de su abogado, Juan Pablo Merlo, que quienes habían ingresado en la propiedad fueron el cantante y la mediática. "Ayer, en el registro de entradas del country donde vive Tamara, L-Gante y Wanda Nara ingresaron al lugar. Ingresaron al domicilio. Ahora, hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero si estuvieron retirando el vehículo", dijo el abogado.

"Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá", explicó al abogado. "Ellos duermen juntos, pero a mí no me causa nada porque quiero estar tranquila", agregó Tamara en una entrevista en A la tarde (América).

Tras las repercusiones que generaron estas acusaciones, la empresaria salió a dar su versión de los hechos. "La verdad que no sé cómo se les puede ocurrir una cosa así", comienza diciendo Wanda en el audio que envió a Intrusos (Amñéica).

"Evidentemente al que se le ocurra es porque está dentro de su ser hacer una cosa así", agregó. "Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me crucé a Lizy (Tagliani) en la grabación, para decirte alguien que puedas llegar a conocer y que lo puedan chequear", sostuvo.

"Te mandé el chat con la productora del canal, te mandé las fotos dónde estuve, en el horario en el que estuve. Estuve en un centro de estética que es en el otro lado del mundo del que están nombrando", sostuvo.

"Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad que está muy lejos de mí hacer una cosa así. Me parece que no está bueno que me involucren, ni siquiera meter en duda una cosa así, pero bueno, evidentemente tendré que tomar cartas en el asunto", sentenció, amenazante.