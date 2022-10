Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

En esta nota, MDZ te recomienda los espectáculos más destacados de este fin de semana en Mendoza. Una ecléctica grilla de propuestas en distintas salas y espacios culturales de la provincia.

Un recorrido por lo más destacable del teatro, la música y el cine. Pasen y elijan su plan.

Teatro

Muselina... la vida es un cabaret

Adrián Sorrentino presenta un espectáculo de humor, donde fusiona canciones y tap para hablar de la fidelidad a los sueños. Muestra el íntimo mundo del camarín de un artista de “variedades” y la magia y fantasía del escenario de un cabaret.

Sábado 8, a las 21, en Casa Violeta (Paraguay 1478, Godoy Cruz). Reservas al 261 682-9201.

Congreso de Bibliotecarias (Un culebrón de novela)

Comedia musical, de Aníbal Villa, que está situada en los '80 y rinde homenaje a la telenovela argentina. La historia transcurre en un pueblo llamado Villa Dolores donde, cada año, cuatro bibliotecarias organizan un congreso. En su nueva edición, llega un personaje desconocido y revoluciona todo al traer al presente ciertos hechos de un pasado oscuro de estas mujeres.

Sábado 8, a las 22, en el Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad). Entradas en EntradaWeb. Repite: sábado 15.

Petit Hotel Chernobyl

Diana Moyano dirige la versión mendocina de esta comedia intimista escrita por el reconocido dramaturgo porteño Andrés Binetti. Trata sobre cuatro mujeres que se quedaron solas y cada una llegó al fondo de su propia miseria. Se conectan desde sus propias carencias y tratan de salvarse mientras conviven en una misma habitación.

Sábado 8, a las 21:30, en la Biblioteca + Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz). Reservas al 261 598-8143.

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Tres mujeres tejen un lazo de sororidad que les permite ahondar sobre sus conflictos más simples y profundos. Juntas descubren que es posible una nueva vida. Una comedia reflexiva que plantea diversas temáticas femeninas.

Viernes 7, a las 21, en la Sala Ana Frank (Maipú 252, Ciudad). Repite: Domingo 9, a las 20:30, en Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad). Entradas en EntradaWeb.

Música

Festival Internacional Mendoza Sax Fest

El prestigioso encuentro internacional se podrá disfrutar desde el viernes 7 al lunes 10 de octubre, en nuestra provincia. Participarán más de 250 grandes músicos nacionales e internacionales, entre ellos el reconocido saxofonista Branford Marsalis.

En esta tercera edición, el programa incluye conciertos y variadas actividades, como conferencias, seminarios y masterclasses, que se llevarán a cabo en los teatros Independencia, Mendoza y Plaza y en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Este importante evento que reúne talentosos artistas tendrá instancias con entrada gratuita y otras podrán solicitarse a través de www.mendozasaxfest.com.

Como invitada especial y bajo la dirección del maestro español José Luis López Antón, la Orquesta Sinfónica UNCuyo tendrá el lujo de compartir escenario con el icónico saxofonista de jazz en la primera de sus presentaciones que realizará en Mendoza en el marco del Festival Internacional Mendoza Sax Fest.

Además de Marsalis, el concierto contará con la participación de concertistas internacionales de la talla de Jonathan Helton y Griffin Campbell, ambos doctores en saxofón y profesores de universidades de los EEUU, el reconocido concertista francés Carl-Emmanuel Fisbach, egresado del Conservatorio de París y de Jorge Retamoza, exponente nacional del instrumento.

Jorge Retamoza presenta "Concierto Tango"

En el marco del Festival Internacional Mendoza Sax Fest, uno de los referentes argentinos más importantes del instrumento presenta "Concierto Tango", un espectáculo donde el jazz y el tango se fusionan en una velada musical de lujo.

El espectáculo que Retamoza presentará será en cuarteto, junto a los músicos mendocinos, Nicolás Diez en piano, Carlos Esteban Pérez en contrabajo y Esteban Calderón en bandoneón. En esa unión musical, el público podrá disfrutar piezas compuestas por Retamoza, pero también del inolvidable álbum “Summit” grabado por Astor Piazzolla y el saxofonista estadounidense Gerry Mulligan. Además, se escuchará completa “Suite del año de la tanguedia” una exquisita creación de Retamoza y alguna sorpresa más.

Divididos

Luego de su última visita en noviembre pasado, Divididos regresa a Mendoza para presentarse, una vez más, en el Stadium Arena Maipú.

Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llevarán toda su furia rockera al mítico recinto maipucino donde repasarán todos sus hits, tal como lo vienen haciendo en cada una de sus presentaciones en el país y también en el exterior.

Pedro Pastor y Los Locos Descalzos

La banda española vuelven a girar por Latinoamérica para presentar "Vueltas", su cuarto disco de estudio. El nuevo disco, producido por el venezolano Gustavo Guerrero - productor de artistas como Natalia Lafourcade, Alex Ferreira o Silvana Estrada -, afianza aún más los sonidos y timbres latinos, centrándose especialmente en las músicas del Caribe.

Con esta gira, la séptima de la banda española por el continente, Pedro y Los Locos remendarán estos tres años de distancia con mucho baile, mucha reflexión, mucha poesía y la mirada humana y social que tanto les caracteriza. Descubrirlo es infinitamente mejor que las palabras.

Branford Marsalis presenta "Concierto de Jazz"

El legendario saxofonista presentará un Concierto de Jazz acompañado por las primeras figuras del género de Argentina: Ernesto Jodos (piano), Gerónimo Carmona (Contrabajo) y Oscar Giunta en Batería. Será en el marco del Festival Internacional Mendoza Sax Fest.

Cine

Mar del Plata, Argentina. Dos mujeres regresan a su ciudad natal: Victoria, para hacer justicia por su hermana denunciando por abuso sexual infantil a un reconocido juez, y Rosario, quien retorna para ser protegida por él, su padre. Años después, en 2015, con el XXX Encuentro Nacional de Mujeres como trasfondo, de manera inesperada sus vidas se cruzan. Victoria decide reabrir la causa que no supo tener condena, pero el fiscal pide además de los testimonios de las víctimas, un testigo ocular. Investiga y descubre que Rosario regresó a la ciudad más o menos en los mismos años que ella y que tiene dos hijas, piensa que de niña ella podría haber sido ese testigo. Decidida, hace la presentación en tribunales. Como consecuencia de esa decisión, esa noche Victoria es golpeada y amenazada. En estado de ataque de pánico ingresa al hospital donde es atendida por Rosario quien cubre esa noche la guardia de psiquiatría. A partir de este encuentro, se desencadena todo.

Se exhibe en Cinemark y Cinépolis.

Vista por última vez

Will Spann (Gerard Butler) está llevando a su futura ex esposa, Lisa (Jaimie Alexander), a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente. Desesperado por localizarla, Will recurre a la policía, que no lo ayuda e incluso sospecha de él. Decidido a encontrar a Lisa, Will se sumergirá en el área criminal de la ciudad mientras escapa de las autoridades en esta intrigante y llena de acción carrera contra el tiempo.

Se exhibe en Cinemacenter, Cinépolis y Cinemark.

Ámsterdam

Ambientada en los años '30, sigue la historia de 3 amigos que presencian un asesinato, se convierten en sospechosos y sacan a la luz uno de los más locos complots en la historia de los Estados Unidos.

Se exhibe en Cinépolis, Cinemark y Cinemacenter.

El brindis

Un treintañero francés, que tiene condimentos de burgués con dosis de neurosis e inseguridad, entra en crisis durante una reunión familiar cuando le encargan que brinde un discurso por la boda de su hermana. Simultáneamente, su novia no le responde los mensajes que le envía y la velada deviene en un manojo de nervios. En medio de reflexiones que comparte con la platea, el protagonista de esta comedia intentará salir del momento de encrucijada que transita en su vida.

Se exhibe en Nave UNCuyo.