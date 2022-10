Lali Espósito enfrentó a un televidente en España y lo tildó de "acosador"

Lali Espósito estuvo como invitada en el exitoso programa de televisión español El Homiguero (Antena 3), y allí la cantante enfrentó a un seguidor en televisión, tras escuchar una consulta que envió para la artista, que terminó tildándolo de "acosador".

En más de una oportunidad, Lali Espósito ha asistido al ciclo que conduce Pablo Motos y en su reciente entrevista allí dejó unas palabras que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Durante la emisión del envío, le leyeron a Lali algunos mensajes de televidentes que buscaban un consejo. Advirtiendo que no puso ninguna censura sobre uno de las consultas que llegaron, el conductor comentó: “Dice: ‘Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl’”.

Con expresión de desaprobación y sorpresa, Lali Espósito procedió a responder: “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje”.

Luego, la artista siguió: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”.

Finalmente, mirando a cámara Lali Espósito enfatizó: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Automáticamente, sonaron aplausos de todos los presentes en el estudio de televisión en apoyo a los conceptos de la cantante.