Lali Espósito habló de la conexión mística que tiene con el mar

Al igual que muchos artistas, Lali Espósito plasma vivencias y experiencias personales en su música. Gracias a una de sus melodías (Tu sonrisa) pudo conocer su relación con el mar. "De grande entendí por qué era importante dentro de mi núcleo familiar. Yo no sabía una historia que me enteré de grande. En el disco anterior, yo tengo una canción que se llama 'Tu sonrisa' que se la escribí para mis padres", contó a un medio español.

"Fue porque los veía sufrir mucho la pérdida de sus padres. No se la escribí yo como nieta a mis abuelos, sino que la escribí para mis padres porque los veía realmente extrañar a esos papás como hijos. Y me llamaba la atención", explicó.

Y continuó: "Al ver esa vulnerabilidad lógica, escribí esta canción. En el estribillo de esta canción, el coro dice 'sé que estás cruzando el mar, aún te siento en la brisa, si no puedo verte más, aún me queda tu sonrisa'. Cuando terminé el demo, o sea una primera versión muy casera de la canción, se la envío a mis padres".

Lali Espósito

Fue ahí que descubrió la conexión mística que había. "Mi madre helada me dice '¿por qué escribiste esto así? ¿por qué hablas del mar en el estribillo?'. Yo la escribí estando frente al mar y lo sentí así", indicó Lali.

"Y me dice 'porque el único lugar donde yo conecto con mi madre que ya no está es en el mar'. Siempre el mar. Yo no sabía para nada eso, entonces quedó así como una conexión de mujeres en la familia", cerró.