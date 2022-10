El pasado oculto de Miguel Ángel Roda, el tanguero de Canta Conmigo Ahora

Miguel Ángel Roda es uno de los participantes que más popularidad ganó en Canta Conmigo Ahora, el renovado formato con el que Marcelo Tinelli volvió a la TV en este 2022. El cantante oriundo de Lanús ganó protagonismo por su fama de “mujeriego”.



“Mi parte artística estaba muy triste, dormida. Y este programa me regaló el reconocimiento de mucha gente, me saludan o me piden una foto. Siempre es lindo que te reconozcan más allá del ámbito en el que me muevo”, expresó Miguel Ángel en diálogo con Teleshow.



Esta no es la primera vez que participa de un reality televisivo, ya que compitió en La Voz Argentina hace diez años. “Llegué a la final y, gracias a eso, empecé a trabajar como cantante de tango, en el país y en el exterior. Diez años después volví a la tele con Canta Conmigo Ahora. Hay gente que me perdió el rastro en 2012”, agregó.

Miguel Ángel Roda en Canta Conmigo Ahora.



“En el país soy Papá Noel, porque no existo. Por suerte hice giras de siete meses en China, Japón y los Estados Unidos. Afuera te tratan como si fueras una estrella”, contó Roda sobre el motivo por el cual muchos tangueros no son profetas en su tierra.



Miguel Ángel creció en Lanús, en una familia muy numerosa. Su padre tiene una empresa de matafuegos y su mamá es jubilada. Nadie de su familia está relacionado con el ambiente artístico. En su adolescencia solía practicar deportes, pero tuvo que interrumpirlo por un problema de salud.



“Crecí de manera abrupta, se me debilitaron las rodillas y me cambió la voz, todo mal. Mi mamá me vio triste y me regaló un casete de tanto. Se dio cuenta de que mi voz había profundizado mucho y me dijo que me fijara si me gustaba. Escuchando una letra, se me pegó en el corazón y empecé a cantar tangos desde los 16”, contó Miguel Ángel.

El beso entre Miguel Ángel Roda y Anita Co.



Asimismo, el cantante habló de su fama de “mujeriego”, algo que empezó a alentar Marcelo Tinelli, quien había observado que había buena onda entre Roda y Anita Co, quienes terminaron dándose un beso. “Se empezaron a filtrar un montón de cosas. Yo no soy mujeriego. Sí me encantan las mujeres. Pero no es que yo estoy con una mujer, le prometo el cielo y le digo que no voy a estar con nadie más y después me voy con otra”, comentó.



“No prometo nada a nadie. En lo personal, como intérprete, no hay nada más lindo que una mujer cantante. A veces, mando un mensaje para tener una charla, pero nunca para faltar el respeto, para hacerme el galán. Antes del programa, con Anita nos escribíamos por Instagram desde un lado súper lindo. Le dije que me encantaría conocerla. Después nos cruzamos en el programa y le dije que le iba a dedicar una canción”, agregó Miguel Ángel.