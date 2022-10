Preocupación por el estado de salud de Daniel Barenboim: le diagnosticaron una enfermedad neurológica grave

Daniel Barenboim atraviesa por un delicado estado de salud. Fue el propio pianista y director de orquesta argentino quien anunció en sus redes sociales la cancelación de sus próximos compromisos laborales.

"Es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio hoy que daré un paso atrás en algunas de mis actividades escénicas, especialmente en los compromisos de dirección orquestal, durante los próximos meses", comenzó expresando.

"Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible", agregó.

Además, señaló: "La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida a través de la música, y lo seguiré haciendo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy contento sino profundamente realizado".

Recordemos que Barenboim ya venía suspendiendo varios de sus compromisos laborales. A finales de agosto pasado, informó que no podría dirigir el ciclo completo de El anillo del Nibelungo, en una nueva versión de la Ópera Estatal de Berlín, del cual se desempeña como director titular de esa orquesta.

Hasta abril de este año se mantuvo muy activo. El 6 de marzo ofreció un concierto “Por la paz” en Ucrania junto a la Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín.

Luego de aquella actuación, su salud comenzó a empeorar y varios de sus compromisos tuvieron que ser cancelados. A finales de abril estuvo internado y en mayo anunció que no podría asumir el compromiso de salir de gira con la Orquesta del Diván, integrada por músicos israelíes y palestino, que había fundado dos décadas atrás.