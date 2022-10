Cómo es la vida del exgalán Jorge Schubert a los 55 años

Hace tiempo que Jorge Schubert decidió empezar a cambiar su vida. Pasó de ser un galán de telenovela a ser una persona que prioriza la cultura y tomó el camino de la espiritualidad. Es que una vez que se alejó de las cámaras y sets de grabación, se dio el lujo de escribir 3 libros y tener una vida más calmada.

Entre los grandes éxitos de la televisión que lo tuvieron en su elenco se encuentran: Ricos y Famosos, Verdad o consecuencia, y Padre Coraje, entre otros. Sin embargo, pese a que supo ser furor en la pantalla chica, decidió cambiar su vida para volcarse a la escritura y a tener una vida más abocada a lo espiritual.

Una vez que Jorge Schubert consideró que le había dado a la televisión todo lo que tenía para dar, eligió hacerse a un lado para correr tras otro de sus sueños, y por eso comenzó a escribir y le ha ido muy bien.

Tan es así, que en 2008 publicó su primer libro: “Despertar en la tierra”. Pero eso no fue todo, ya que en 2011 sacó a la luz “Morir a Tiempo” y en 2013 “Otro punto de vista, relatos espirituales”. Para terminar de coronarse como escritor, trabaja hace un tiempo en lo que será su cuarta obra de literatura.

“El actor siempre está. En lo cotidiano me aparece todo el tiempo. Todos somos actores, en última instancia, personificando un rol que creemos ser. 'Des identificarnos' de ese personaje, Jorge Schubert en mi caso, es parte clave de este volver a uno”, le comentó a La Nación, hace un tiempo, sobre su transformación.

Pero no solo la escritura se ha metido en su vida, sino que también la espiritualidad, lo que lo acompaña en la crianza de su última hija: “El amor trae información nueva o, para ser exactos, eterna. Conecta con lo trascendente, y lo transitorio deja de ser un motor. Los sueños pasan a estar adentro, no afuera. Saber pasó a ser mi máxima pasión. Recordar, para ser también más exactos, ya que saber es recordar”.

En lo que respecta a su carrera como actor, Jorge Schubert reveló que no tiene intenciones de retomar, por lo menos hasta que no finalice la escritura de su último libro.

“Cada vez que me meto en un libro digo que es el último. Yo me meto a hacer novelas, me va sorprendiendo. La tinta es con alma, con la vivencia. Hace siete años que estoy escribiendo este libro, una cosa de locos porque el primero lo hice en tres meses”, comentó sobre lo que aún escribe.